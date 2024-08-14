Какие акции покупать после августовской коррекции на фондовом рынке? Ответ аналитиков

Posted 14 августа, 14:00
Published 14 августа, 14:00
Modified Сегодня, 07:37
Updated Сегодня, 07:37
Начало августа ознаменовалось масштабной распродажей на фондовых рынках США и мира. «Черный понедельник», как его прозвали инвесторы запомнился падением индекса S&P 500 на 3% и Nasdaq на 3,4%. Но упал не только американский рынок, но и главные торговые площадки мира.
Сейчас очень хорошо сработает стратегия «покупка на просадках» (buy the dip), считают аналитики Freedom Finance Global. И не только они. «Черный понедельник» оказался краткосрочным явлением, и за неделю панические настроения на рынке сменились на позитивные. Инвесторы начали активно выкупать подешевевшие активы.
При правильном анализе акций на просадке важно понимать, что именно определяет перспективы тех или иных секторов и компаний.
Технологические компании, сектор телекоммуникаций, а также производители товаров длительного пользования, как и прежде, остаются ключевыми объектами для инвестиций — считают во Freedom Finance Global.
В первую очередь, стоит обратить внимание на сектор IT, который продолжает испытывать влияние ИИ-трендов, являющихся ключевым драйвером роста. Снижение котировок IT-компаний и телекомов за последний месяц не отменяет их потенциал, а скорее создает возможность для входа в долгосрочные позиции или их наращивания.
Акции таких гигантов, как (MSFT), NVIDIA (NVDA), Qualcomm (QCOM), Micron (MU), Broadcom (AVGO) и AMD (AMD), представляют интерес для инвесторов, особенно в свете того, что их котировки в перспективе вероятнее всего восстановятся до максимумов быстрее, чем у представителей небольших компаний из данного сегмента.
Сектор коммуникаций также остается привлекательным благодаря росту доходов от онлайн-рекламы и сохранению положительных тенденций в стриминге. Компании, такие как Netflix (NFLX) и Alphabet (GOOGL, владеет Google, YouTube), находятся в центре этого тренда. При этом перспективы их роста остаются стабильно положительными, несмотря на коррекции на рынке.
Сектор производителей товаров длительного пользования включает в себя представителей разных индустрий. Здесь инвесторам стоит обратить внимание на Toyota Motor, General Motors (GM) и Amazon (AMZN).
В условиях текущих реалий инвестирование в иностранные акции осуществляется через зарубежных брокеров. Однако процесс открытия счета может быть непростым и зависеть от выбранной страны.
Аналитики Freedom Finance Global рекомендуют обращать внимание на брокерские компании из дружественных юрисдикций, чтобы минимизировать риски. Популярными направлениями для российских инвесторов стали Армения, ОАЭ и Казахстан.
Казахстан выделяется на фоне других стран относительной простотой открытия брокерского счета. Некоторые компании предлагают дистанционную процедуру, что значительно упрощает процесс. К тому же в стране все коммуникации на русском языке.