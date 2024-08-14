Какие акции покупать после августовской коррекции на фондовом рынке? Ответ аналитиков

Начало августа ознаменовалось масштабной распродажей на фондовых рынках США и мира. «Черный понедельник», как его прозвали инвесторы запомнился падением индекса S&P 500 на 3% и Nasdaq на 3,4%. Но упал не только американский рынок, но и главные торговые площадки мира.