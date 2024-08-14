Московский бизнесмен за 500 тысяч купил миллиардные долги пермского завода

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 07:39
Updated Сегодня, 07:39
ПАО «Мотовилихинские заводы» распродает право на взыскание долгов. Многомиллиардную задолженность купил бизнесмен из Москвы, занимающийся развитием службы такси.
Долг ООО «МЗ „Камасталь“» в размере 4,744 млрд рублей выкупил Андрей Похряев. Согласно открытым данным, он развивает службу такси в Выхино-Жулебино, пишет «Коммерсант-Прикамье». Еще одна задолженность в размере 68,8 млн руб. был продан за 21 тыс. руб. физлицу из Санкт-Петербурга Дмитрию Куликову. Деньги «Мотовилихинским заводам» задолжало АО «ПЭМЗ Спецмаш».
ПАО «Мотовилихинские заводы» признаны банкротом в 2018 году. Год назад имущественный комплекс предприятия за 1,2 млрд рублей выкупило АО «Ремдизель» из Татарстана. Затем его перепродали частному холдингу «Технодинамика».