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Московский бизнесмен за 500 тысяч купил миллиардные долги пермского завода

Московский бизнесмен за 500 тысяч купил миллиардные долги пермского завода

14 августа 2024, 06:32
Фото: properm.ru
Права на взыскание задолженностей распродает ПАО «Мотовилихинские заводы».

ПАО «Мотовилихинские заводы» распродает право на взыскание долгов. Многомиллиардную задолженность купил бизнесмен из Москвы, занимающийся развитием службы такси.

Долг ООО «МЗ „Камасталь“» в размере 4,744 млрд рублей выкупил Андрей Похряев. Согласно открытым данным, он развивает службу такси в Выхино-Жулебино, пишет «Коммерсант-Прикамье». Еще одна задолженность в размере 68,8 млн руб. был продан за 21 тыс. руб. физлицу из Санкт-Петербурга Дмитрию Куликову. Деньги «Мотовилихинским заводам» задолжало АО «ПЭМЗ Спецмаш».

ПАО «Мотовилихинские заводы» признаны банкротом в 2018 году. Год назад имущественный комплекс предприятия за 1,2 млрд рублей выкупило АО «Ремдизель» из Татарстана. Затем его перепродали частному холдингу «Технодинамика».

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#Долги#Банкротство#Мотовилихинские заводы#Завод
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