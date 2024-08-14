«Мы видим улыбки на лицах детей». Пациентов детского онкоцентра навестили клоуны

Posted Сегодня, 08:10
Published Сегодня, 08:10
Modified Сегодня, 08:12
Updated Сегодня, 08:12
В Перми завершился очередной этап акции «Клоунский патруль — улыбайся с нами!». Это серия мероприятий межрегионального проекта в поддержку развития медицинской клоунады.
Клоуны веселили более 40 ребят, находящихся на лечении в отделении онкологии в Краевой детской клинической больнице. Артисты провели для маленьких пациентов и их родителей незабываемое мероприятие, наполненное добром и улыбками, хотя бы на время отвлекая их от переживаний, связанных с тяжелым заболеванием. Клоуны меняли атмосферу в палатах, создавая вместе с детьми уникальные истории, игры и шутки.
«Медицинские клоуны помогают пациентам преодолеть стресс, связанный с заболеванием, расслабиться и хотя бы немного уменьшить болезненность процедур. Хорошее настроение дает детям силы для продолжения борьбы с онкологией», – прокомментировала директор БФ «ДоброСвет» Александра Роднищева.
Каждый ребенок, находящийся в больнице, сталкивается со стрессом. Во время лечения дети проводят мало времени со своей семьей и редко видят друзей. Медицинские клоуны помогают мальчикам и девочкам вернуться в настоящее детство — хотя бы на несколько часов.
«Мы очень рады, что в нашем отделении проходят такие мероприятия. Визиты медицинских клоунов не только поднимают настроение, но и способствуют улучшению самочувствия. Мы видим, как улыбки на лицах детей становятся ярче, а их дух — крепче», — отметила Ольга Никонова, заведующая детским онкологическим отделением ГБУЗ ПК «Краевая детская клиническая больница».
БФ «ДоброСвет» знакомит с этой профессией региональные больницы и фонды, вдохновляет их на создание этого направления в своем городе. Клоуны из «Добросвета» провели для пермских коллег игровой мастер-класс, посвященный партнерству в клоунской паре, импровизационным навыкам, клоунской наивности, а также обменялись с ними опытом.