«Мы видим улыбки на лицах детей». Пациентов детского онкоцентра навестили клоуны

Клоуны веселили более 40 ребят, находящихся на лечении в отделении онкологии в Краевой детской клинической больнице. Артисты провели для маленьких пациентов и их родителей незабываемое мероприятие, наполненное добром и улыбками, хотя бы на время отвлекая их от переживаний, связанных с тяжелым заболеванием. Клоуны меняли атмосферу в палатах, создавая вместе с детьми уникальные истории, игры и шутки.