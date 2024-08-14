На СВО погибли военнослужащие из Губахи и Александровска

Власти Александровского и Губахинского округов Пермского края сообщили о гибели земляков на СВО. Михаил Кошутин родился 27 июля 1999 года, рассказали в пресс-службе Александровского округа. Подробностей о жизни военнослужащего власти не сообщают, о дате похорон обещают проинформировать дополнительно.