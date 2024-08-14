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Posted Сегодня, 09:43

Published Сегодня, 09:43

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

На фото — Михаил Кошутин

На СВО погибли военнослужащие из Губахи и Александровска

14 августа 2024, 09:43
Фото: vk.com/club183771914
На фото — Михаил Кошутин
Прощание с одним из них состоится завтра.

Власти Александровского и Губахинского округов Пермского края сообщили о гибели земляков на СВО. Михаил Кошутин родился 27 июля 1999 года, рассказали в пресс-службе Александровского округа. Подробностей о жизни военнослужащего власти не сообщают, о дате похорон обещают проинформировать дополнительно.

В Губахе завтра, 15 августа, простятся с погибшим на СВО Дмитрием Балдиным. Церемония состоится во дворце культуры «Энергетик» (проспект Ленина, 28). В пресс-службе администрации округа выразили соболезнования семье военнослужащего.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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