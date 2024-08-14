На СВО погибли военнослужащие из Губахи и Александровска

Posted Сегодня, 09:43
Published Сегодня, 09:43
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Власти Александровского и Губахинского округов Пермского края сообщили о гибели земляков на СВО. Михаил Кошутин родился 27 июля 1999 года, рассказали в пресс-службе Александровского округа. Подробностей о жизни военнослужащего власти не сообщают, о дате похорон обещают проинформировать дополнительно.
В Губахе завтра, 15 августа, простятся с погибшим на СВО Дмитрием Балдиным. Церемония состоится во дворце культуры «Энергетик» (проспект Ленина, 28). В пресс-службе администрации округа выразили соболезнования семье военнослужащего.