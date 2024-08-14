Начальницу УКС Перми не отпустили из СИЗО

Чиркова назвала ситуацию с передачей денег 22 июля 2022 года «недоразумением, в котором разберётся следствие». Она рассказала, что обыски у нее на даче и в квартире ее мамы, сестры и в других местах начались в шесть утра 8 августа. В ее квартире был изъят только ноутбук. Когда ее привезли около четырех дня в следственный комитет, ей сообщили, что она задержана и отправили в ИВС. Как она сообщила, уже в субботу в десять утра привезли к Дзержинскому районному суду и до двух дня она ожидала рассмотрения ходатайства следствия в автомобиле. Поэтому она считает ее задержание незаконным.