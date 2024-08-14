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Начальницу УКС Перми не отпустили из СИЗО

Начальницу УКС Перми не отпустили из СИЗО

14 августа 2024, 12:53
Фото: properm.ru
Начальнице управления капстроительства мэрии Перми Ирине Чирковой накануне было предъявлено обвинение в получении взятки в 5,5 млн рублей.

Судья Пермского краевого суда Наталья Евстюнина сегодня рассмотрела апелляционную жалобу на арест в СИЗО чиновницы мэрии Перми Ирины Чирковой. Сегодня следствие СКР предъявило начальнице УКС Перми обвинение в получении взятки в 5,5 млн рублей от владельца строительно-монтажного «Треста №6» Сергея Микова. Чиновница изначально не отрицала, что брала в 2022 году деньги у подрядчика, но называет их не взяткой.

Как передает журналист Properm.ru из зала суда, сама чиновница участия в рассмотрении жалобы изначально не принимала, по техническим причинам связи по ВКС с СИЗО-5 не было. Суд объявил перерыв для восстановления связи. Через 15 минут связь со следственным изолятором восстановили.

В этот раз Чиркова и ее адвокат не ходатайствовали о рассмотрении материалов в закрытом режиме. Журналистов допустили к участии в процессе.

В начале заседания к материалам дела был приобщен протокол о привлечении Чирковой по уголовному делу в качестве обвиняемой, а также копии допросов чиновницы.

В апелляционной жалобе защитник по назначению Владислав Эккерт указал, что по мнению его доверительницы, были нарушены сроки ее ареста. Поскольку обыски начались рано утром 8 августа, то на момент подачи ходатайства в суд об избрании ей меры пресечения отведенные на задержание 48 часов уже истекли. Адвокат поставил вопрос об избрании Чирковой меры пресечения, не связанной с лишением свободы, например, домашнего ареста.

Чиркова назвала ситуацию с передачей денег 22 июля 2022 года «недоразумением, в котором разберётся следствие». Она рассказала, что обыски у нее на даче и в квартире ее мамы, сестры и в других местах начались в шесть утра 8 августа. В ее квартире был изъят только ноутбук. Когда ее привезли около четырех дня в следственный комитет, ей сообщили, что она задержана и отправили в ИВС. Как она сообщила, уже в субботу в десять утра привезли к Дзержинскому районному суду и до двух дня она ожидала рассмотрения ходатайства следствия в автомобиле. Поэтому она считает ее задержание незаконным.

Представитель прокуратуры отметила, что свидетелями по делу являются подчиненные и дочь Чирковой, поэтому суд обоснованно отправил ее в СИЗО. Она выступила против удовлетворения жалобы защиты.

Суд оставил Чиркову в СИЗО, оставив ее жалобу без удовлетворения.

Сергей Миков также вчера направил апелляционную жалобу на арест в СИЗО. Чирковой и Микову в минувшую субботу в Дзержинском районном суде назначили самую жесткую меру пресечения на срок до 7 и 8 октября соответственно. Завтра Пермский краевой суд рассмотрит его жалобу.

Строительно-монтажный «Трест №6» в 2022 году был реконструкции пермского Дворца молодежи, манежа «Спартак» и ледового катка в ДЮЦ «Здоровье» общей сложностью на 1,7 млрд рублей. Все строительные работы велись с большим числом замечаний и нарушений.

Например, сроки сдачи манежа «Спартак» неоднократно сдвигались. На конкурс по его реконструкции в 2021 году заявилась только одна компания — ООО «Строительно-монтажный трест №6», она же и стала победителем. Подрядчик согласился выполнить работы по начальной цене контракта — 485,4 млн рублей.

В ноябре 2019 года между муниципальным учреждением «Управление технического заказчика» и ООО «Строительно-монтажный трест № 6» был заключен муниципальный контракт на выполнение работ по реконструкции здания Дворца молодежи. Проектная документация на реконструкцию объекта была разработана за 14,5 млн рублей, сама реконструкция обошлась в 642 млн рублей. Сроки сдачи объекта из-за выявленных при проведении работ нарушений неоднократно сдвигались.

О том, что сотрудники УФСБ по Пермскому краю задержали по подозрению во взятке Микова и Чиркову стало известно в минувшую пятницу.

Начальницу пермского УКС и директора «Треста №6» отправили под арест за взятку
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