Невролог Мартынов рассказал, как снизить риск развития деменции

Posted Сегодня, 16:18
Published Сегодня, 16:18
Modified Сегодня, 16:18
Updated Сегодня, 16:18
«Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов», — приводит слова врача 360.ru.
Мартынов также отметил, что развитие проблем с памятью могут повлиять другие заболевания. К примеру, высокое давление, алкогольная или наркотическая зависимость, инсульт.
Специалист призвал обращаться за лечением, следить за сбалансированным рационом и делать не менее 10 тысяч шагов в день.