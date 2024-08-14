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Updated Сегодня, 16:18

Невролог Мартынов рассказал, как снизить риск развития деменции

14 августа 2024, 16:18
Активная умственная и физическая деятельность в старческом возрасте может помочь избежать проблем с памятью. Невролог Владимир Мартынов призвал пожилых людей заниматься кроссвордами и выходить на улицу.

«Риск развития деменции, разумеется, можно снизить, например, поддержанием активных умственных нагрузок даже в пожилом возрасте. Можно заняться заучиванием стихов и песен, вязанием, вышиванием, решением кроссвордов», — приводит слова врача 360.ru.

Мартынов также отметил, что развитие проблем с памятью могут повлиять другие заболевания. К примеру, высокое давление, алкогольная или наркотическая зависимость, инсульт.

Специалист призвал обращаться за лечением, следить за сбалансированным рационом и делать не менее 10 тысяч шагов в день.

#Алина Ибрагимова
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