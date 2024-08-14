Опасная погода сегодня вновь ожидается в отдельных районах Прикамья

Posted Сегодня, 02:50
Published Сегодня, 02:50
Modified Сегодня, 02:52
Updated Сегодня, 02:52
В Прикамье сегодня, 14 августа, местами ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе прогнозируются очень сильный дождь, сильный ливень, днем гроза, а вечером — туман.
В непогоду избегайте нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями, а также не оставляйте автомобили около них. Водителям необходимо не превышать скорость и соблюдать дистанцию между машинами, стараться не совершать резких маневров и торможений.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона быть внимательными и осторожными. О происшествиях немедленно сообщайте по номерам экстренных служб: 01, 101 или 112.