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В среду 14 августа в некоторых районах Прикамья ожидаются сильные ливни и гроза

Опасная погода сегодня вновь ожидается в отдельных районах Прикамья

14 августа 2024, 02:50
Фото: properm.ru

В среду 14 августа в некоторых районах Прикамья ожидаются сильные ливни и гроза

Этим летом неоднократно пермяки попадали под сильный ливень и наблюдали грозу.

В Прикамье сегодня, 14 августа, местами ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. По данным Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в регионе прогнозируются очень сильный дождь, сильный ливень, днем гроза, а вечером — туман.

В непогоду избегайте нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями, а также не оставляйте автомобили около них. Водителям необходимо не превышать скорость и соблюдать дистанцию между машинами, стараться не совершать резких маневров и торможений.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона быть внимательными и осторожными. О происшествиях немедленно сообщайте по номерам экстренных служб: 01, 101 или 112.

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#Общество#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс
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