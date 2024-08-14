Опасная погода сегодня вновь ожидается в отдельных районах Прикамья

В непогоду избегайте нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями, а также не оставляйте автомобили около них. Водителям необходимо не превышать скорость и соблюдать дистанцию между машинами, стараться не совершать резких маневров и торможений.