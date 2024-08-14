Остались дядя, сестра и сын. Дальнобойщик и строитель из Елово погиб на СВО

Вилен родился в селе Елово, окончил местную среднюю школу. Жил и работал в Елово и Перми водителем-дальнобойщиком, в строительной сфере. 21 августа прошлого года он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО. На спецоперации был стрелком. Также за участие в боях рядовой Умарханов был награжден медалью Минобороны РФ «За воинскую доблесть».