Остались дядя, сестра и сын. Дальнобойщик и строитель из Елово погиб на СВО

Posted Сегодня, 11:19
Published Сегодня, 11:19
Modified Сегодня, 11:21
Updated Сегодня, 11:21
Власти Еловского муниципального округа Пермского края сообщили о погибшем на СВО Вилене Умарханове. Мужчина погиб 20 мая текущего года, ему было 46 лет.
Вилен родился в селе Елово, окончил местную среднюю школу. Жил и работал в Елово и Перми водителем-дальнобойщиком, в строительной сфере. 21 августа прошлого года он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО. На спецоперации был стрелком. Также за участие в боях рядовой Умарханов был награжден медалью Минобороны РФ «За воинскую доблесть».
У мужчины остались родственники: дядя Рашит, сестра Ольга и сын Илья. Как рассказали в пресс-службе администрации Еловского округа, церемония прощания состоится в четверг, 15 августа. В 13:00 запланирован траурный митинг в Еловском культурно-деловом центре, в 13:30 — отпевание в Петропавловском храме.