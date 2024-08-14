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На СВО погиб 46-летний дальнобойщик Вилен Умарханов из села Елово

Остались дядя, сестра и сын. Дальнобойщик и строитель из Елово погиб на СВО

14 августа 2024, 11:19
Фото: 1MI; пресс-служба администрации Еловского муниципального округа

На СВО погиб 46-летний дальнобойщик Вилен Умарханов из села Елово

Мужчина был награжден медалью за участие в боях.

Власти Еловского муниципального округа Пермского края сообщили о погибшем на СВО Вилене Умарханове. Мужчина погиб 20 мая текущего года, ему было 46 лет.

Вилен родился в селе Елово, окончил местную среднюю школу. Жил и работал в Елово и Перми водителем-дальнобойщиком, в строительной сфере. 21 августа прошлого года он подписал контракт с Минобороны РФ и отправился в зону проведения СВО. На спецоперации был стрелком. Также за участие в боях рядовой Умарханов был награжден медалью Минобороны РФ «За воинскую доблесть».

У мужчины остались родственники: дядя Рашит, сестра Ольга и сын Илья. Как рассказали в пресс-службе администрации Еловского округа, церемония прощания состоится в четверг, 15 августа. В 13:00 запланирован траурный митинг в Еловском культурно-деловом центре, в 13:30 — отпевание в Петропавловском храме.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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