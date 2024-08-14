Пенсионерка сутки провела в лесу под Губахой

Вечером 8 августа в дежурной части отдела МВД России «Губахинский» раздался тревожный звонок. Мужчина сообщил, что рано утром отвез 71-летнюю тещу, Нину Васильеву, в лес за грибами в район поселка Верхняя Губаха. Некоторое время спустя родственница позвонила ему и сообщила, что заблудилась. По телефону зять пытался выяснить, где именно она находится, объяснял, как включить в смартфоне функцию геолокации для определения координат, однако, все самостоятельные попытки разрешить ситуацию оставались безрезультатны. Мужчина обратился за помощью в полицию. К этому моменту мобильник пенсионерки перестал принимать звонки.