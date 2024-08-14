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Updated Сегодня, 10:20

Пенсионерка сутки провела в лесу под Губахой

Пенсионерка сутки провела в лесу под Губахой

14 августа 2024, 10:18
Фото: ГУ МВД по Пермскому краю
Её обнаружил на дороге майор полиции из местного ОМВД

В Пермском крае полицейские помогли вернуться домой заблудившейся в лесу 71-летней женщине. Подробности сообщают в ГУ МВД региона.

Вечером 8 августа в дежурной части отдела МВД России «Губахинский» раздался тревожный звонок. Мужчина сообщил, что рано утром отвез 71-летнюю тещу, Нину Васильеву, в лес за грибами в район поселка Верхняя Губаха. Некоторое время спустя родственница позвонила ему и сообщила, что заблудилась. По телефону зять пытался выяснить, где именно она находится, объяснял, как включить в смартфоне функцию геолокации для определения координат, однако, все самостоятельные попытки разрешить ситуацию оставались безрезультатны. Мужчина обратился за помощью в полицию. К этому моменту мобильник пенсионерки перестал принимать звонки.

Личный состав отдела внутренних дел подняли по тревоге. Патрульные автоэкипажи с включенными проблесковыми маяками и звуковыми сигналами стали объезжать территорию по периметру. Встав в цепочку, пешие группы полицейских с фонарями в темноте осматривали лес, периодически подавая сигналы, в том числе с помощью громкоговорителя. К розыску подключились кинологи со служебными собаками, спасатели и волонтеры. Поиски не прекращались всю ночь.

Обнаружить заблудившуюся удалось только под утро. Она смогла выйти на дорогу в нескольких десятках километров от места, где ее высадил зять. Обессиленную местную жительницу заметил начальник отделения по исполнению административного законодательства, майор полиции Владимир Можаев. Женщина провела в лесу сутки.

Офицер предложил ей незамедлительно поехать в больницу для осмотра и оказания медицинской помощи, но гражданка отказалась, попросив лишь доставить ее домой, чтобы наконец-то выспаться. Как пояснила пенсионерка, она всю ночь не сомкнула глаз. Выполняла различные физические упражнения, чтобы не замерзнуть, и пела песни, чтобы не поддаваться панике и страху.

В сопровождении майора Владимира Можаева она вернулась домой живой и невредимой с полным рюкзаком грибов.

Восстановив силы, пожилая женщина приехала в территориальный отдел полиции поблагодарить стражей порядка за оказанную помощь, отзывчивость и выразить слова признательности добровольцам, которые самоотверженно участвовали в поисках, несмотря на ночь и дождливую погоду.

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#Происшествия#ГУ МВД России
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