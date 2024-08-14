Пермская ЦБК и РСБИ провели в Голованове фестиваль боевых искусств «Za Победу»

Для гостей фестиваля были подготовлены мастер-классы, от метания ножей до управления беспилотниками. Победители получили медали и памятные подарки. ПЦБК активно поддерживает организацию спортивных мероприятий в Голованове, а в ДК «Бумажник» проводятся бесплатные спортивные секции для детей. Начиная с 2024 года в микрорайоне будут развиваются виды спортивных единоборств, что стало возможным благодаря партнерству ПЦБК и РСБИ, которые совместно запустили движение «Лига ПЦБК».