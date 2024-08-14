Пермская ЦБК и РСБИ провели в Голованове фестиваль боевых искусств «Za Победу»

Posted Сегодня, 09:00
Published Сегодня, 09:00
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
В мероприятии приняли участие сотрудники Пермской целлюлозно-бумажной компании и местные жители. Семейный фестиваль стал первым для молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК».
Для гостей фестиваля были подготовлены мастер-классы, от метания ножей до управления беспилотниками. Победители получили медали и памятные подарки. ПЦБК активно поддерживает организацию спортивных мероприятий в Голованове, а в ДК «Бумажник» проводятся бесплатные спортивные секции для детей. Начиная с 2024 года в микрорайоне будут развиваются виды спортивных единоборств, что стало возможным благодаря партнерству ПЦБК и РСБИ, которые совместно запустили движение «Лига ПЦБК».
Генеральный директор ПЦБК Юрий Марков отметил, что у компании есть успешный опыт реализации спортивных проектов. С 2021 года пермские хоккеисты клуба «Молот» проводят тренировки для детей из микрорайона Голованово. Марков акцентировал внимание на важности предоставления молодежи возможности заниматься спортом, а также добавил, что боевые искусства воспитывают дух и патриотизм.
Цели и задачи движения «Лига ПЦБК» были закреплены в соглашении между ПЦБК, РСБИ и школой № 123, расположенной в микрорайоне Бумкомбинат. Флаг движения, ставший символом сплоченности, вручил кадетам школы исполнительный директор РСБИ в Пермском крае Владимир Любровских. Он также отметил, что организация заинтересована в патриотическом воспитании молодежи и развитии единоборств.
На открытии фестиваля присутствовали представители краевого министерства спорта, администрации района и штаба общественной поддержки Пермского края. В рамках мероприятия особое внимание было уделено патриотической составляющей праздника.
Для гостей были организованы показательные выступления спортсменов из краевых спортивных федераций различных видов единоборств, а также центра бодибилдинга и пауэрлифтинга.
Фестиваль боевых искусств «Za Победу» был приурочен ко Дню физкультурника и Году семьи в России. В сентябре в ДК «Бумажник» пройдет день открытых дверей молодежно-спортивного движения «Лига ПЦБК», где подростки из Голованова смогут познакомиться с тренерами и записаться в интересующие их секции.