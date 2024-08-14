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Published Сегодня, 04:09

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Updated Сегодня, 04:11

Пермяки смогут спросить о качестве школьных товаров во время «горячей линии»

Пермяки смогут спросить о качестве школьных товаров во время «горячей линии»

14 августа 2024, 04:09
Фото: fusionbrain.ai
На вопросы ответят специалисты Роспотребнадзора.

Родители смогут задать вопрос о качестве детских товаров и школьных принадлежностей специалистам Роспотребнадзора. В период с 14 по 25 августа ведомство проводит Всероссийскую «горячую линию».

Специалисты будут отвечать на вопросы, касающиеся:

  • качества и безопасности детской одежды;
  • обуви;
  • игрушек;
  • одежды для школы;
  • канцелярских товаров;
  • детского питания.

Пермяки могут запросить пояснения к действующим нормам и требованиям, которые распространяются на товары для детей и подростков. Рекомендации по выбору школьной одежды, ранцев и портфелей, а также по организации рабочего места школьника и его режима дня, как правило, публикуются на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.

Интересующие вопросы родители детей и подростков смогут задать специалистам Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).

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