Пермяки смогут спросить о качестве школьных товаров во время «горячей линии»

Posted Сегодня, 04:09
Published Сегодня, 04:09
Modified Сегодня, 04:11
Updated Сегодня, 04:11
Родители смогут задать вопрос о качестве детских товаров и школьных принадлежностей специалистам Роспотребнадзора. В период с 14 по 25 августа ведомство проводит Всероссийскую «горячую линию».
Специалисты будут отвечать на вопросы, касающиеся:
Пермяки могут запросить пояснения к действующим нормам и требованиям, которые распространяются на товары для детей и подростков. Рекомендации по выбору школьной одежды, ранцев и портфелей, а также по организации рабочего места школьника и его режима дня, как правило, публикуются на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.
Интересующие вопросы родители детей и подростков смогут задать специалистам Единого консультационного центра Роспотребнадзора по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).