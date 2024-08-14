Пермяки смогут спросить о качестве школьных товаров во время «горячей линии»

Пермяки могут запросить пояснения к действующим нормам и требованиям, которые распространяются на товары для детей и подростков. Рекомендации по выбору школьной одежды, ранцев и портфелей, а также по организации рабочего места школьника и его режима дня, как правило, публикуются на официальных сайтах территориальных органов Роспотребнадзора.