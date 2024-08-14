«Полиция не приехала». В Перми пьяный мужчина избил 14-летнего мальчика

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 07:22
Updated Сегодня, 07:22
В ЖК «Авиатор» (Свердловский район Перми) агрессивный пьяный мужчина избил подростка, гулявшего с собакой. Мама мальчика сама нашла запись с камер видеонаблюдения и свидетелей. Но в полиции ей сказали, что максимум, которым «отделается» нападавший, это административный штраф.
12 августа в Свердловском районе Перми, в ЖК «Авиатор» произошло нападение на несовершеннолетнего ребенка. Мальчик вечером гулял с собакой (маленький щенок сиба-ину). Мама в это время была на работе. «Я почувствовала неладное, — рассказала журналисту Properm.ru мама мальчика, — И тут он позвонил, говорит: „Мама, на меня напал какой-то мужик и избил. Не помню, как я домчалась до дома“».
Во дворе дома стоял автомобиль, в котором распивал алкоголь мужчина, из автомобиля очень громко играла музыка, по всей видимости, она привлекла внимание ребенка, и парень посмотрел на машину и её пьяного владельца. Мужчина тут же отреагировал агрессивно, прокричал ребенку гадости, на что подросток покрутил пальцем у виска.
После этого агрессивный мужчина подбежал к мальчику и стал наносить удары по лицу. Не менее 15 ударов, по словам подростка. «На видео небольшой кусок, — рассказала мама мальчика, — А ведь это длилось долго. Он долго его бил. Я смотреть не могу и думать не могу об этом. Чего натерпелся сын? Как он испугался!»
Приехавшая мама повезла ребенка в травмпункт на ул. Куйбышева, но их там не приняли, сказали, что лицом не занимаются, отправили в больницу на ул. Братьев Игнатовых. «Там мы 30 минут ждали, пока закончится кварцевание, — удивляется Екатерина. — А если бы у ребенка было сотрясение? Что за отношение? Ведь мы сказали, что его избили». Никаких документов на руки о состоянии ребенка Екатерине, по ее словам, не дали. Они вернулись домой, женщина самостоятельно отправилась на поиски обидчика сына.
Мужчина сидел там же во дворе, в машине с громкой музыкой, продолжал распивать спиртное. Маму мальчика он встретил очень агрессивно, оскорблял, нецензурно бранился, пытался напасть (его останавливали совершенно незнакомые люди, которые оказались рядом).
«Он оскорблял, унижал, не человек, вел себя… люди так себя не ведут! — возмущается Екатерина. — Меня поддержали какие-то ребята, которые оказались рядом, увидели, что я в опасности. А полиция так и не приехала! Мы вызвали полицию, но они не приехали!»
На следующий день Екатерина обратилась в полицию сама, написала два заявления, по поводу побоев, нанесенных сыну и оскорблений, нанесенных ей. Съездили с сыном в судебно-медицинскую экспертизу, где зафиксировали синяки, гематомы.
«А психологический стресс представляете какой у ребенка? Не безопасно гулять в собственном дворе, получается, но главное — никто тебя не защитит, никто не поможет, даже не приедет», — расстраивается мама мальчика.
В полиции маме мальчика сказали, что никакого уголовного дела не будет, максимум, что грозит мужчине, напавшему на ребенка и оскорбившему незнакомую женщину, это административный штраф.
«Неужели у нас такое несправедливое законодательство? — Расстраивается Екатерина. — И неоткуда ждать помощи? Нам самим себя защищать как-то? Мы и так всю работу полиции сделали сами, нашли запись с камер видеонаблюдения, свидетелей, всё это принесли участковому».
Екатерина требует полноценного расследования и справедливого решения. Она не согласна с тем, что человека, избившего её сына, просто оштрафуют.
В 2024 году это не первый случай нападения на детей. В начале года в Березниках мужчина напал на подростка из-за расстегнутой куртки. Было еще несколько случаев нападения детей на детей. Многие случаи взял на контроль Следственный комитет.