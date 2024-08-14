«Полиция не приехала». В Перми пьяный мужчина избил 14-летнего мальчика

Приехавшая мама повезла ребенка в травмпункт на ул. Куйбышева, но их там не приняли, сказали, что лицом не занимаются, отправили в больницу на ул. Братьев Игнатовых. «Там мы 30 минут ждали, пока закончится кварцевание, — удивляется Екатерина. — А если бы у ребенка было сотрясение? Что за отношение? Ведь мы сказали, что его избили». Никаких документов на руки о состоянии ребенка Екатерине, по ее словам, не дали. Они вернулись домой, женщина самостоятельно отправилась на поиски обидчика сына.