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Posted 14 августа, 09:38

Published 14 августа, 09:38

Modified Сегодня, 00:14

Updated Сегодня, 00:14

Псевдомассажист ограбил клиента на 800 тысяч рублей в Московской области

14 августа 2024, 09:38
Сотрудники СОБРа из Московской области задержали мужчину, подозреваемого в вооружённом ограблении 31-летнего жителя региона. Согласно сообщению пресс-службы Росгвардии, потерпевший нашёл «массажиста» через интернет.

Мужчина представился специалистом и договорился о проведении сеанса на дому. Когда подозреваемый пришёл в квартиру, он начал угрожать клиенту ножом и пистолетом. Затем злоумышленник похитил у потерпевшего деньги, драгоценности и другие ценности на общую сумму 800 тысяч рублей, пишет 360.ru.

Правоохранители обнаружили подозреваемого в его съёмной квартире в городе Видное. Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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