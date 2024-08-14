Псевдомассажист ограбил клиента на 800 тысяч рублей в Московской области

Мужчина представился специалистом и договорился о проведении сеанса на дому. Когда подозреваемый пришёл в квартиру, он начал угрожать клиенту ножом и пистолетом. Затем злоумышленник похитил у потерпевшего деньги, драгоценности и другие ценности на общую сумму 800 тысяч рублей, пишет 360.ru.