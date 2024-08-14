С пакетом мефедрона в 245 граммов под Краснокамском попалась пермячка-наркодилер

В декабре прошлого года женщина через интернет вошла в организованную группу, занимающуюся незаконным сбытом наркотиков на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской, Свердловской областей и других регионов Российской Федерации. Фигурантке была отведена роль перевозчика. В ее обязанности входило получение через тайники-закладки крупных партий наркотических средств и их транспортировка по указанию куратора в различные регионы.