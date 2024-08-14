С пакетом мефедрона в 245 граммов под Краснокамском попалась пермячка-наркодилер

Posted Сегодня, 08:26
Published Сегодня, 08:26
Modified Сегодня, 09:12
Updated Сегодня, 09:12
Следствием отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимой 48-летней пермячки. Женщина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.
Женщина была задержана правоохранителями в феврале на обочине трасы вблизи села Усть-Сыны Краснокамского городского округа. В лесу она забрала из тайника-закладки оптовую партию мефедрона массой порядка 245 граммов. Далее она намеревалась развесить зелье на дозы и разложить его по тайникам на территории Нижнего Тагила и других городов Российской Федерации.
В декабре прошлого года женщина через интернет вошла в организованную группу, занимающуюся незаконным сбытом наркотиков на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской, Свердловской областей и других регионов Российской Федерации. Фигурантке была отведена роль перевозчика. В ее обязанности входило получение через тайники-закладки крупных партий наркотических средств и их транспортировка по указанию куратора в различные регионы.
Пермячка рассказала следователям, что потеряла работу и имела большие финансовые трудности, в связи с чем, и решила заработать. Она признала вину в полном объеме.
Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере».
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.