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С пакетом мефедрона в 245 граммов под Краснокамском попалась пермячка-наркодилер

С пакетом мефедрона в 245 граммов под Краснокамском попалась пермячка-наркодилер

14 августа 2024, 08:26
Фото: 1MI
Женщина была участником межрегиональной группы наркораспространителей.

Следствием отдела МВД России по Краснокамскому городскому округу завершено расследование уголовного дела в отношении ранее не судимой 48-летней пермячки. Женщина обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю.

Женщина была задержана правоохранителями в феврале на обочине трасы вблизи села Усть-Сыны Краснокамского городского округа. В лесу она забрала из тайника-закладки оптовую партию мефедрона массой порядка 245 граммов. Далее она намеревалась развесить зелье на дозы и разложить его по тайникам на территории Нижнего Тагила и других городов Российской Федерации.

В декабре прошлого года женщина через интернет вошла в организованную группу, занимающуюся незаконным сбытом наркотиков на территории Пермского края, Удмуртской Республики, Кировской, Свердловской областей и других регионов Российской Федерации. Фигурантке была отведена роль перевозчика. В ее обязанности входило получение через тайники-закладки крупных партий наркотических средств и их транспортировка по указанию куратора в различные регионы.

Пермячка рассказала следователям, что потеряла работу и имела большие финансовые трудности, в связи с чем, и решила заработать. Она признала вину в полном объеме.

Женщине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а, г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств организованной группой в крупном размере».

В настоящее время уголовное дело направлено в суд.

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#Общество#Пермь#Наркотики#Наркодилеры
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