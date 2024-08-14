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Posted 14 августа 2024, 12:05

Published 14 августа 2024, 12:05

Modified 14 августа 2024, 12:05

Updated 14 августа 2024, 12:05

Сбер принял участие в восстановлении храма Архангела Михаила в Крыму

14 августа 2024, 12:05
В Крыму, в Алупке, после реставрации открылся храм Архангела Михаила. Он входит в Симферопольскую и Крымскую епархию Русской православной церкви.

Церемония открытия храма состоялась 13 августа. В ней участвовали митрополит Симферопольский и Крымский Тихон, глава Республики Крым Сергей Аксёнов и президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф. Его присутствие было обусловлено тем, что банк помогал в благоустройстве прилегающей к храму территории. Об этом пишет портал RG.RU.

В Сбере отметили, что после реконструкции храм станет не только духовным центром, но и важной туристической достопримечательностью. Храм Архангела Михаила признан памятником архитектуры и истории и охраняется как объект культурного наследия народов России.

Восстановление храма, построенного в XIX веке, стало возможным благодаря помощи меценатов. И данный проект является не единственным благотворительным проектом, который Сбер реализует в Алупке. Среди них, например, реконструкция знаменитого парка Воронцовского дворца. Банк профинансирует широкий спектр работ, среди которых установка объектов инфраструктуры, благоустройство смотровых площадок и восстановление дорожек. Также Сбер поможет в благоустройстве детского пляжа и Воронцовских купален и реконструкции кафе и лодочной станции. Однако реализация этих проектов начнется уже после завершения курортного сезона.

13 августа также состоялось открытие композиции «Шепот гор» на плато Ай-Петри. Эта композиция является одной из десяти, которые Крыму подарят территориальные банки Сбера. Планируется создание подобных композиций в различных городах полуострова, среди которых Евпатория, Керчь и Севастополь.

#Общество
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