Сбер принял участие в восстановлении храма Архангела Михаила в Крыму

Восстановление храма, построенного в XIX веке, стало возможным благодаря помощи меценатов. И данный проект является не единственным благотворительным проектом, который Сбер реализует в Алупке. Среди них, например, реконструкция знаменитого парка Воронцовского дворца. Банк профинансирует широкий спектр работ, среди которых установка объектов инфраструктуры, благоустройство смотровых площадок и восстановление дорожек. Также Сбер поможет в благоустройстве детского пляжа и Воронцовских купален и реконструкции кафе и лодочной станции. Однако реализация этих проектов начнется уже после завершения курортного сезона.