Сократятся авиарейсы из Перми в несколько городов России

Авиакомпания уже договорилась с краевыми властями, которые субсидируют 61% стоимости билетов. Основной проблемой является низкая загруженность рейсов. Ранее вылеты происходили два раза в неделю. Сейчас краевой минтранс делает все, чтобы восстановить вылеты и в другие города. Отмечается, что «ЮВТ Аэро» все также продолжит рейсы из краевой столицы в Казань, Самару и Усинск.