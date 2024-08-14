Сократятся авиарейсы из Перми в несколько городов России

Posted Сегодня, 06:04
Published Сегодня, 06:04
Modified Сегодня, 06:06
Updated Сегодня, 06:06
До 1 сентября авиакомпания «ЮВТ Аэро» может сократить часть субсидируемых рейсов из Пермского аэропорта в Ярославль, Нижний Новгород, а также Барнаул, пишет «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на краевой минтранс.
Авиакомпания уже договорилась с краевыми властями, которые субсидируют 61% стоимости билетов. Основной проблемой является низкая загруженность рейсов. Ранее вылеты происходили два раза в неделю. Сейчас краевой минтранс делает все, чтобы восстановить вылеты и в другие города. Отмечается, что «ЮВТ Аэро» все также продолжит рейсы из краевой столицы в Казань, Самару и Усинск.
Отметим, что ранее операторы субсидируемых перевозок уже сокращали полеты из Перми в другие города России. Так, в 2022 году компания Red Wings планировала полеты по восьми субсидируемым рейсам из краевой столицы, однако полеты производились только по одному из них.
Ранее сообщалось, что «ЮВТ Аэро» возобновит часть рейсов из Перми в Ярославль. Первый рейс состоится 20 августа, а завершится полетная программа уже 22 октября.