Стали известны самые опасные и аварийные трассы Пермского края

Лидером по авариям признана трасса М-7 «Волга» на участке от Москвы до Уфы на подъезде к Перми. Здесь произошло порядка 35 ДТП за полгода, однако это меньше, чем за аналогичный период 2023. Второе место по аварийности заняла трассы Пермь — Екатеринбург. На ней произошло 30 дтп, что на два меньше, чем в прошлом году. А завершает топ аварийных маршрутов трассы Нытва — Кудымкар, где произошло 11 ДТП. К слову, в прошлом году в аналогичный период, их было на два меньше.