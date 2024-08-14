Стали известны самые опасные и аварийные трассы Пермского края

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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В ГУ МВД России по Пермскому краю назвали шесть самых аварийных участков региона. В рейтинг вошли три федеральные и три региональные трассы, пишет «РБК Пермь» со ссылкой на ведомство.
Лидером по авариям признана трасса М-7 «Волга» на участке от Москвы до Уфы на подъезде к Перми. Здесь произошло порядка 35 ДТП за полгода, однако это меньше, чем за аналогичный период 2023. Второе место по аварийности заняла трассы Пермь — Екатеринбург. На ней произошло 30 дтп, что на два меньше, чем в прошлом году. А завершает топ аварийных маршрутов трассы Нытва — Кудымкар, где произошло 11 ДТП. К слову, в прошлом году в аналогичный период, их было на два меньше.
Кроме того, первую строчку среди самых опасных трасс регионального значения заняла дорога Кунгур — Соликамск, которая отметилась аж двадцатью ДТП за полгода. Второй по небезопасности стала автодорога из Перми в Березники, где произошло 20 ДТП за полугодье. Ну и завершает топ «несчастливых» трассы Восточный обход Перми, где произошло девять ДТП.