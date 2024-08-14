Столичный суд вновь оставил «блогера из Куеды» Аяза Шабутдинова в СИЗО

В апреле суд арестовал денежные средства и автомобиль Аяза Шабутдинова, а также имущество директора «Like Центра» Василия Алексеева. Тогда стало известно, что ему вменяется как минимум 50 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По неофициальным данным, таких эпизодов насчитывается 73. Бизнес-тренера задержали 3 ноября прошлого года, с тех пор он находится в СИЗО.