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Posted 14 августа 2024, 08:13

Published 14 августа 2024, 08:13

Modified 14 августа 2024, 08:15

Updated 14 августа 2024, 08:15

Столичный суд вновь оставил «блогера из Куеды» Аяза Шабутдинова в СИЗО

14 августа 2024, 08:13
Бизнес-тренеру предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере.

Таганский районный суд Москвы вчера, 13 августа, продлил срок содержания в СИЗО «блогера из Куеды», бизнес-тренера Аяза Шабутдинова. Обвиняемый останется под стражей еще на два месяца — до 16 октября текущего года. О продлении срока ареста в СИЗО ходатайствовали органы предварительного расследования, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

В апреле суд арестовал денежные средства и автомобиль Аяза Шабутдинова, а также имущество директора «Like Центра» Василия Алексеева. Тогда стало известно, что ему вменяется как минимум 50 эпизодов мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По неофициальным данным, таких эпизодов насчитывается 73. Бизнес-тренера задержали 3 ноября прошлого года, с тех пор он находится в СИЗО.

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#Общество#Суд#Пермь#Мошенничество#Куеда#Москва#Аяз Шабутдинов
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