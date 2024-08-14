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Суд отменил решение о незаконности изъятия земель ООПТ «Черняевский лес»

Суд отменил решение о незаконности изъятия земель ООПТ «Черняевский лес»

14 августа 2024, 16:27
Фото: properm.ru
Решение суда вновь выводит из состава охраняемой территории 3,5 гектара земель.

Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции сегодня рассмотрел жалобу на решение Пермского краевого суда, который минувшей весной удовлетворил иск общественницы Веры Седининой к Пермской городской думе и администрации города. По данным Веры Седининой, апелляционная инстанция полностью отменила решение и приняла новый судебный акт. Жалобы подавали Пермская гордума, администрация Перми, ООО «СЗ „Петрокоминвест“, ООО „Макс-СБ“, сообщает „Коммерсант-Прикамье“.

В апреле Седининой удалось оспорить решение представительного органа об изменении границ особо-охраняемой природной территории «Черняевский лес», в частности, об исключении из ее состава 3,5 га. Эта земля принадлежит ООО «СЗ „Петрокоминвест“» и предназначена для рекреационных целей. Общественники опасаются, что в итоге она будет отдана под застройку. Вера Сединина настаивала, что участок играет роль буферной зоны между городом и лесом, а его застройка нанесет вред всей ООПТ.

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации Перми, на большей части территории исключенного участка в 3,5 га поверхность почв перекрыта асфальтобетонным покрытием, различными зданиями и сооружениями. Его застройка началась с 1946 года. Та часть этого земельного участка, которая покрыта лесной растительностью, из границ ООПТ не исключена.

«Данный участок находится в частной собственности, для его исключения из зоны ООПТ собственником были предоставлены обосновывающие материалы (сведения о природных и культурных ландшафтах, природных комплексах и объектах, картографический материал). Пакет документов, который был направлен в Пермской городскую думу, включает в себя все обосновывающие материалы и полностью соответствует требованиям Порядка создания, изменения ООПТ. Об этом свидетельствует заключение Управления экспертизы и аналитики Пермской городской Думы. Также экспертная комиссия, в состав которой входят в том числе представители научного сообщества, общественных организаций, выступила за поддержку проекта решения», — настаивают в администрации Перми.

В комментарии «Коммерсанту-Прикамье» Вера Сединина пообещала обжаловать сегодняшнее решение в кассации.

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#Суд#Пермь#Черняевский лес#ООПТ Черняевский лес
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