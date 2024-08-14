Суд отменил решение о незаконности изъятия земель ООПТ «Черняевский лес»

Posted Сегодня, 16:27
Published Сегодня, 16:27
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Updated Сегодня, 16:29
Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции сегодня рассмотрел жалобу на решение Пермского краевого суда, который минувшей весной удовлетворил иск общественницы Веры Седининой к Пермской городской думе и администрации города. По данным Веры Седининой, апелляционная инстанция полностью отменила решение и приняла новый судебный акт. Жалобы подавали Пермская гордума, администрация Перми, ООО «СЗ „Петрокоминвест“, ООО „Макс-СБ“, сообщает „Коммерсант-Прикамье“.
В апреле Седининой удалось оспорить решение представительного органа об изменении границ особо-охраняемой природной территории «Черняевский лес», в частности, об исключении из ее состава 3,5 га. Эта земля принадлежит ООО «СЗ „Петрокоминвест“» и предназначена для рекреационных целей. Общественники опасаются, что в итоге она будет отдана под застройку. Вера Сединина настаивала, что участок играет роль буферной зоны между городом и лесом, а его застройка нанесет вред всей ООПТ.
Как сообщили Properm.ru в пресс-службе администрации Перми, на большей части территории исключенного участка в 3,5 га поверхность почв перекрыта асфальтобетонным покрытием, различными зданиями и сооружениями. Его застройка началась с 1946 года. Та часть этого земельного участка, которая покрыта лесной растительностью, из границ ООПТ не исключена.
«Данный участок находится в частной собственности, для его исключения из зоны ООПТ собственником были предоставлены обосновывающие материалы (сведения о природных и культурных ландшафтах, природных комплексах и объектах, картографический материал). Пакет документов, который был направлен в Пермской городскую думу, включает в себя все обосновывающие материалы и полностью соответствует требованиям Порядка создания, изменения ООПТ. Об этом свидетельствует заключение Управления экспертизы и аналитики Пермской городской Думы. Также экспертная комиссия, в состав которой входят в том числе представители научного сообщества, общественных организаций, выступила за поддержку проекта решения», — настаивают в администрации Перми.
В комментарии «Коммерсанту-Прикамье» Вера Сединина пообещала обжаловать сегодняшнее решение в кассации.