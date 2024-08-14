Суд отменил решение о незаконности изъятия земель ООПТ «Черняевский лес»

«Данный участок находится в частной собственности, для его исключения из зоны ООПТ собственником были предоставлены обосновывающие материалы (сведения о природных и культурных ландшафтах, природных комплексах и объектах, картографический материал). Пакет документов, который был направлен в Пермской городскую думу, включает в себя все обосновывающие материалы и полностью соответствует требованиям Порядка создания, изменения ООПТ. Об этом свидетельствует заключение Управления экспертизы и аналитики Пермской городской Думы. Также экспертная комиссия, в состав которой входят в том числе представители научного сообщества, общественных организаций, выступила за поддержку проекта решения», — настаивают в администрации Перми.