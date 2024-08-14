Суд постановил снять вывеску кафе «Гости» с памятника архитектуры в центре Перми

Как обратили внимание наши коллеги из «Ъ-Прикамье», вывеска не была согласована с краевой инспекцией по охране ОКН. Исковое заявление инспекции к ООО «Гости» рассматривалось в арбитраже с апреля. Специалисты ведомства провели обследование исторического здания по обращению собственника квартиры в доме на Куйбышева, 7. Они выяснили, что в углу у входа в кафе построен металлический каркас, частично перекрытый сверху и представляющий собой навес. Вывеска «Гости party rооm» располагается на верхней части каркаса здания, что нарушает профильное законодательство. Инспекция по охране ОКН выписала предостережение компании «Гости», но та его не исполнила, тогда инспекция обратилась в суд.