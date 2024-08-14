Суд постановил снять вывеску кафе «Гости» с памятника архитектуры в центре Перми

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
Modified Сегодня, 07:05
Updated Сегодня, 07:05
Арбитражный суд Пермского края постановил снять вывеску кафе «Гости» со здания на ул. Куйбышева, 7 в Перми. Конструкция установлена на историческом здании «Доходный дом купца Камчатова», который признан объектом культурного наследия (ОКН).
Как обратили внимание наши коллеги из «Ъ-Прикамье», вывеска не была согласована с краевой инспекцией по охране ОКН. Исковое заявление инспекции к ООО «Гости» рассматривалось в арбитраже с апреля. Специалисты ведомства провели обследование исторического здания по обращению собственника квартиры в доме на Куйбышева, 7. Они выяснили, что в углу у входа в кафе построен металлический каркас, частично перекрытый сверху и представляющий собой навес. Вывеска «Гости party rооm» располагается на верхней части каркаса здания, что нарушает профильное законодательство. Инспекция по охране ОКН выписала предостережение компании «Гости», но та его не исполнила, тогда инспекция обратилась в суд.
Суд согласился с доводами истца и обязал ООО «Гости» демонтировать незаконную вывеску в течение трех дней после вступления решения в законную силу.
Основное четырехэтажное здание «Доходного дома купца Камчатова» было построено во второй половине XIX века, позже к нему делали пристройки. В начале XX века здесь работали кондитерские, пивные лавки и портновская мастерская. В 1916 году в здании находились юридический и историко-философский факультеты Петроградского университета. С 1930 года тут была расположена авиашкола, которую позже преобразовали в институт ракетных войск. В 2000 году здание внесли в перечень памятников градостроительства и архитектуры.