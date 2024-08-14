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Posted 14 августа 2024, 08:58

Published 14 августа 2024, 08:58

Modified 14 августа 2024, 09:31

Updated 14 августа 2024, 09:31

Травмы спортсменов и интерес Бастрыкина привели к закрытию экстрим-парка в Перми

14 августа 2024, 08:58

После публикаций журналиста экстрим-парк в Перми закрыли

Сюжет
Администрация Перми
Спортсмены неоднократно обращали внимание, что объект не пригоден для занятий.

Экстрим-парк в Дзержинском районе Перми закроют для посетителей. Сегодня, 14 августа, началась установка ограждения для ограничения доступа горожан на объект, рассказали в пресс-службе городской администрации.

В 2025 году запланирован капитальный ремонт экстрим-парка. Работы должны провести в соответствии с современными стандартами и нормами безопасности для таких объектов. В ближайшее время стартуют подготовительные работы. Чиновники просят пермских экстремалов отнестись к закрытию площадки с пониманием.

Экстрим-парк находится на ул. Екатерининская, недалеко от станции Пермь-II. За последний год спортсмены неоднократно получали травмы на площадке спортивного объекта, а Properm.ru писали об этом. 7 июля текущего года один из лучших райдеров Перми, 12-летний мальчик, упал с самоката из-за то, что наехал на стык нескольких плит. Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В тот же день пострадал еще один подросток. После материалов Properm.ru сколы и отверстия в бетонной чаше экстрим-парка начали ремонтировать.

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#Спорт#Общество#Пермь#Администрация Перми#Экстрим-парк#Александр Бастрыкин
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