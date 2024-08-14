Травмы спортсменов и интерес Бастрыкина привели к закрытию экстрим-парка в Перми

Экстрим-парк находится на ул. Екатерининская, недалеко от станции Пермь-II. За последний год спортсмены неоднократно получали травмы на площадке спортивного объекта, а Properm.ru писали об этом. 7 июля текущего года один из лучших райдеров Перми, 12-летний мальчик, упал с самоката из-за то, что наехал на стык нескольких плит. Ситуацией заинтересовался председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. В тот же день пострадал еще один подросток. После материалов Properm.ru сколы и отверстия в бетонной чаше экстрим-парка начали ремонтировать.