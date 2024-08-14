Убили и закопали в чужую могилу. В Перми задержаны убийцы 29-летнего кунгуряка

Первой поисковикам и правоохранителям удалось обнаружить могилу, поверх которой был небрежно накидан снег. На месте захоронения была обнаружена кровь, однако, тела мужчины не были. Погибший будет обнаружен на том же кладбище только через 100 дней поисков. Тело обнаружили спустя три месяца в одной из могил, в которой до этого сделали подзахоронение. Тело было найдено на 101-й день поисков.