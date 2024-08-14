Убили и закопали в чужую могилу. В Перми задержаны убийцы 29-летнего кунгуряка

Posted Сегодня, 09:06
Published Сегодня, 09:06
Modified Сегодня, 09:08
Updated Сегодня, 09:08
В начале лета, 6 июня на Верхне-Курьинском кладбище в Перми нашли тело мужчины, оно было закопано в чужую могилу. Погибшим оказался 29-летний житель Кунгура Дмитрий, который пропал еще зимой 2024 года, сообщает «КП-Пермь».
В могиле тело мужчины было накрыто металлическим надгробием, его уши были отрезаны. Как сообщает издание со слов матери и тёти погибшего, мужчина переехал в краевую столицу из Кунгура около двух лет назад. После переезда молодой отец обосновался на съёмной квартире в Мотовилихинском районе и устроился в компанию по вывозу мусора.
О пропаже 29-летнего молодого отца стало известно 27 февраля, когда он перестал отвечать на звонки. Через несколько дней, когда мужчина так и не вышел на связь, тётя пропавшего и его мама отправились в Пермь, чтобы узнать, что произошло с молодым человеком. В съёмном жилье родственницы не обнаружили мужчину и написали заявление в полицию.
В процессе поисков удалось установить, что незадолго до исчезновения Дмитрий брал в аренду Porsche Cayenne, который несколько дней стоял брошенным. По записям камер видеонаблюдения также удалось выяснить, что на улице Дружбы в салон к нему сели трое мужчин, а сам Дмитрий выскочил из автомобиля. За ним погнались двое, догнали Дмитрия и посадили обратно в салон. Они поехали в сторону Верхне-Курьинского кладбища.
Первой поисковикам и правоохранителям удалось обнаружить могилу, поверх которой был небрежно накидан снег. На месте захоронения была обнаружена кровь, однако, тела мужчины не были. Погибший будет обнаружен на том же кладбище только через 100 дней поисков. Тело обнаружили спустя три месяца в одной из могил, в которой до этого сделали подзахоронение. Тело было найдено на 101-й день поисков.
После пропажи 29-летнего мужчины были задержаны пермский друг погибшего и двое его знакомых. 13 июня один из них написал явку с повинной. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство, совершённое группой лиц по предварительному сговору».
По данным издания, после убийства мужчины перезахоронили тело и выкинули металлический ремень в Каму, чтобы погибшего не нашли с помощью металлоискателя. Трое подозреваемых также пришли в квартиру убитого. По словам родственников, из жилья пропала крупная сумма денег — не менее двух миллионов рублей.
В марте были задержаны два пермяка, подозреваемых в убийстве мужчины. Тело было обнаружено на территории кладбища в Перми.
13 марта следователями следственного отдела по Мотовилихинскому району по факту исчезновения 41- летнего пермяка было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).
Утром 15 марта на территории Северного кладбища в Дзержинском районе Перми, обнаружено тело пропавшего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны подозреваемые в совершенном преступлении, которыми оказались двое жителей Пермского края.