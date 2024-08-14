Уже более 86 тысяч жителей Прикамья используют приложение «Госуслуги. Дом»

Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
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Updated Сегодня, 09:49
Мобильной платформой для решения всех вопросов ЖКХ в одном окне — приложением «Госуслуги.Дом» в Пермском крае уже пользуются более 86,5 тыс. человек. Только за последнюю неделю приложение скачали более 3,5 тыс. жителей региона, сообщают в правительстве края.
В приложении жители многоквартирных домов могут взаимодействовать с управляющими и ресурсоснабжающими организациями. Приложение стало надежным помощником собственников в повседневном решении вопросов ЖКХ. Онлайн-доступ ко всем платежным документам через приложение позволяет не пропустить сроки оплаты. Домовые чаты собственников помогут не пропустить ни одной важной новости и всегда оставаться на связи с соседями.
Также приложение позволяет собственникам изучать отчеты по доходам и расходам управляющих организаций за прошлые годы, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в жилищную инспекцию. На 2024 год запланированы и другие полезные обновления, например, будет усовершенствован процесс общих собраний собственников в цифровом виде.
Авторизоваться в приложении можно через подтвержденную учетную запись на портале «Госуслуги». Данные о недвижимости, приборах учета и счетах загружаются автоматически. В случае отсутствия информации можно подать заявку, и управляющая или ресурсоснабжающая организация актуализирует данные.
Приложение создано на базе государственной информационной системы ЖКХ («ГИС ЖКХ»). Цифровое решение развивает АО «Оператор информационной системы» при поддержке Минстроя и Минцифры России. Приложение доступно для скачивания в RuStore, AppStore, Google Play и AppGallery.
В июле в Прикамье составлен рейтинг управляющих многоквартирными домами компаний за второй квартал 2024 года. Он сформировался по итогам голосования жителей на портале «Управляем вместе». Инспекция государственного жилищного надзора Прикамья публикует рейтинг уже в четвертый раз.