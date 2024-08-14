Уже более 86 тысяч жителей Прикамья используют приложение «Госуслуги. Дом»

Также приложение позволяет собственникам изучать отчеты по доходам и расходам управляющих организаций за прошлые годы, получать информацию о сроках капремонта и запланированных работах, а также при необходимости направлять обращения в жилищную инспекцию. На 2024 год запланированы и другие полезные обновления, например, будет усовершенствован процесс общих собраний собственников в цифровом виде.