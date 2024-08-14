В четырех новых регионах полис ОМС получили 3,5 млн жителей

Posted Сегодня, 13:32
Published Сегодня, 13:32
Modified Сегодня, 13:32
Updated Сегодня, 13:32
Система ОМС обеспечивает равные возможности для всех россиян в получении медицинской помощи на всей территории страны. Жители новых регионов могут получать медицинскую помощь во всех регионах наравне с другими гражданами Российской Федерации, а также высокотехнологичную помощь в федеральных клиниках, сообщает ria.ru.
Для получения полиса ОМС необходимо обратиться в территориальный ФОМС или в отделение МФЦ. Также можно подать запрос на получение полиса через «Госуслуги».
Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей для оформления полиса ОМС необходимо подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц, приложив к нему паспорт и СНИЛС (при наличии).
Детям до 14 лет с российским гражданством для получения полиса требуется свидетельство о рождении, а старше 14 лет — паспорт. Несовершеннолетним также понадобится паспорт законного представителя и СНИЛС (при наличии).
Сейчас полисы ОМС выдаются в цифровом формате в виде уникальной последовательности символов, которая является машиночитаемой и присваивается данным о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц.
Наличие полиса ОМС дает возможность гражданам записаться на прием к врачу, пройти обследование, стационарное лечение, вызвать врача на дом. Также система ОМС предоставляет право на высокотехнологичные операции.
Беременные женщины могут использовать полис ОМС для пренатальной диагностики с целью выявления отклонений в развитии плода. Неонатальный же скрининг призван выявить врожденные или наследственные заболевания у новорожденного.
Также система ОМС предоставляет возможность паре, столкнувшейся с проблемами зачатия, воспользоваться услугой экстракорпорального оплодотворения.