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В четырех новых регионах полис ОМС получили 3,5 млн жителей

В четырех новых регионах полис ОМС получили 3,5 млн жителей

14 августа 2024, 13:32
Фото: 1MI
В четырех новых регионах России 3,5 миллиона человек оформили полисы обязательного медицинского страхования (ОМС), что позволит им бесплатно получать качественные медицинские услуги.

Система ОМС обеспечивает равные возможности для всех россиян в получении медицинской помощи на всей территории страны. Жители новых регионов могут получать медицинскую помощь во всех регионах наравне с другими гражданами Российской Федерации, а также высокотехнологичную помощь в федеральных клиниках, сообщает ria.ru.

Для получения полиса ОМС необходимо обратиться в территориальный ФОМС или в отделение МФЦ. Также можно подать запрос на получение полиса через «Госуслуги».

Жителям Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей для оформления полиса ОМС необходимо подать заявление на включение в единый регистр застрахованных лиц, приложив к нему паспорт и СНИЛС (при наличии).

Детям до 14 лет с российским гражданством для получения полиса требуется свидетельство о рождении, а старше 14 лет — паспорт. Несовершеннолетним также понадобится паспорт законного представителя и СНИЛС (при наличии).

Фото: ФОМС

Сейчас полисы ОМС выдаются в цифровом формате в виде уникальной последовательности символов, которая является машиночитаемой и присваивается данным о застрахованном лице в едином регистре застрахованных лиц.

Наличие полиса ОМС дает возможность гражданам записаться на прием к врачу, пройти обследование, стационарное лечение, вызвать врача на дом. Также система ОМС предоставляет право на высокотехнологичные операции.

Беременные женщины могут использовать полис ОМС для пренатальной диагностики с целью выявления отклонений в развитии плода. Неонатальный же скрининг призван выявить врожденные или наследственные заболевания у новорожденного.

Также система ОМС предоставляет возможность паре, столкнувшейся с проблемами зачатия, воспользоваться услугой экстракорпорального оплодотворения.

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