В четырех новых регионах полис ОМС получили 3,5 млн жителей

Система ОМС обеспечивает равные возможности для всех россиян в получении медицинской помощи на всей территории страны. Жители новых регионов могут получать медицинскую помощь во всех регионах наравне с другими гражданами Российской Федерации, а также высокотехнологичную помощь в федеральных клиниках, сообщает ria.ru.