В Кунгуре археологи будут искать останки расстрелянного большевиками великомученика

Posted Сегодня, 08:02
Published Сегодня, 08:02
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Updated Сегодня, 08:04
В Пермском крае пройдут поисковые работы на территории храма Тихвинской иконы Божией матери в Кунгуре с целью поиска останков расстрелянного священника Павла Соколова. Проект одобрила госэкспертиза. Информацию об этом опубликовали на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.
Согласно документам, Соколова расстреляли красноармейцы 6 сентября 1918 года. А после его канонизировали как великомученика в 2000 году. Как вспоминают свидетели, священника похоронили недалеко от храма, однако точное место до сих пор неизвестно.
Поиски захоронения были одобрены Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. С помощью геосканера специалисты уже определили три возможных места. Сейчас поисковая группа надеется найти место захоронения и при согласии Московской патриархии РПЦ поднять святые мощи.