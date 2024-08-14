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В Кунгуре археологи будут искать останки расстрелянного большевиками великомученика

В Кунгуре археологи будут искать останки расстрелянного большевиками великомученика

14 августа 2024, 08:02
Фото: mitropolia74.ru
Священник был расстрелян 6 сентября 1918 года.
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Кунгур

В Пермском крае пройдут поисковые работы на территории храма Тихвинской иконы Божией матери в Кунгуре с целью поиска останков расстрелянного священника Павла Соколова. Проект одобрила госэкспертиза. Информацию об этом опубликовали на сайте Госинспекции по охране объектов культурного наследия Пермского края.

Согласно документам, Соколова расстреляли красноармейцы 6 сентября 1918 года. А после его канонизировали как великомученика в 2000 году. Как вспоминают свидетели, священника похоронили недалеко от храма, однако точное место до сих пор неизвестно.

Поиски захоронения были одобрены Госинспекцией по охране объектов культурного наследия Пермского края. С помощью геосканера специалисты уже определили три возможных места. Сейчас поисковая группа надеется найти место захоронения и при согласии Московской патриархии РПЦ поднять святые мощи.

Фото из проектной документации Тихвинской церквиФото из проектной документации Тихвинской церкви
Фото из проектной документации Тихвинской церкви
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#Пермский край#Кунгур#Рпц#Храм#Священник#Госэкспертиза#Расстрел#Тихвинская икона#Великомученик#Павел Соколов
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