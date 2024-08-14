В Кузбассе пьяный отец уснул в канаве и оставил без присмотра 3-летнего сына

Однако пьяный кузбассовец на одном из поворотов не справился с управлением, упал в канаву и уснул. Его 3-летний сын остался без присмотра, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на областное МВД. В итоге дошкольника отправили в дом ребенка, а на мужчину составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. А неравнодушных прохожих полицейские желают наградить.