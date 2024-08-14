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Published Сегодня, 10:07

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Updated Сегодня, 10:09

В Кузбассе пьяный отец уснул в канаве и оставил без присмотра 3-летнего сына

В Кузбассе пьяный отец уснул в канаве и оставил без присмотра 3-летнего сына

14 августа 2024, 10:07
Фото: VSE42.Ru
На помощь мальчику пришли очевидцы.
Сюжет
Дети

В городе Березовский Кемеровской области чуть не произошел несчастный случай с маленьким ребенком. Ночью, около 2:00, местные жители заметили на улице мальчика, стоявшего возле канавы. В канаве же кто-то спал.

Полицейские приехали на вызов очевидцев и разбудили спящего мужчину, который сразу убежал. Сотрудники полиции бросились следом и нашли его в кустах. Нарушитель рассказал, что с женой и сыном отправился в гости, где напился, поссорился с супругой и поехал домой на велосипеде с ребенком.

Однако пьяный кузбассовец на одном из поворотов не справился с управлением, упал в канаву и уснул. Его 3-летний сын остался без присмотра, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на областное МВД. В итоге дошкольника отправили в дом ребенка, а на мужчину составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. А неравнодушных прохожих полицейские желают наградить.

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#Происшествия#Общество#Дети#Полиция
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