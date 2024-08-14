В Кузбассе пьяный отец уснул в канаве и оставил без присмотра 3-летнего сына

Posted Сегодня, 10:07
Published Сегодня, 10:07
Modified Сегодня, 10:09
Updated Сегодня, 10:09
В городе Березовский Кемеровской области чуть не произошел несчастный случай с маленьким ребенком. Ночью, около 2:00, местные жители заметили на улице мальчика, стоявшего возле канавы. В канаве же кто-то спал.
Полицейские приехали на вызов очевидцев и разбудили спящего мужчину, который сразу убежал. Сотрудники полиции бросились следом и нашли его в кустах. Нарушитель рассказал, что с женой и сыном отправился в гости, где напился, поссорился с супругой и поехал домой на велосипеде с ребенком.
Однако пьяный кузбассовец на одном из поворотов не справился с управлением, упал в канаву и уснул. Его 3-летний сын остался без присмотра, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на областное МВД. В итоге дошкольника отправили в дом ребенка, а на мужчину составили протокол о неисполнении родительских обязанностей. А неравнодушных прохожих полицейские желают наградить.