В МЧС предупредили пермяков о грозе и тумане

Во время грозы постарайтесь покинуть открытое пространство, переждите стихию в помещении. Отключите электроприборы из сети, закройте в окнах форточки. Если гроза настигла вас на улице, не прячьтесь от нее под высокими деревьями, а постарайтесь укрыться в здании.