В МЧС предупредили пермяков о грозе и тумане

Posted Сегодня, 10:45
Published Сегодня, 10:45
Modified Сегодня, 10:47
Updated Сегодня, 10:47
Завтра, 15 августа, в Пермском крае ночью ожидается туман, днем — гроза. Ухудшение погоды прогнозируется в отдельных районах региона, говорят синоптики.
В связи с прогнозом в региональном МЧС просят жителей Прикамья стараться не находиться около деревьев, линий электропередач и слабо закрепленных конструкций. Паркуйте автомобили в безопасном месте. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и не «лихачить» на дорогах.
Во время грозы постарайтесь покинуть открытое пространство, переждите стихию в помещении. Отключите электроприборы из сети, закройте в окнах форточки. Если гроза настигла вас на улице, не прячьтесь от нее под высокими деревьями, а постарайтесь укрыться в здании.
Будьте осторожны! О происшествиях немедленно сообщайте по номеру вызова служб экстренного реагирования 112.