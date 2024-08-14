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МЧС предупреждает: гроза и туман ожидаются в Прикамье 15 августа

В МЧС предупредили пермяков о грозе и тумане

14 августа 2024, 10:45
Фото: ideogram.ai

МЧС предупреждает: гроза и туман ожидаются в Прикамье 15 августа

Синоптики ранее предупреждали, что сухой погоды лучше не ждать в ближайшие дни.

Завтра, 15 августа, в Пермском крае ночью ожидается туман, днем — гроза. Ухудшение погоды прогнозируется в отдельных районах региона, говорят синоптики.

В связи с прогнозом в региональном МЧС просят жителей Прикамья стараться не находиться около деревьев, линий электропередач и слабо закрепленных конструкций. Паркуйте автомобили в безопасном месте. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и не «лихачить» на дорогах.

Во время грозы постарайтесь покинуть открытое пространство, переждите стихию в помещении. Отключите электроприборы из сети, закройте в окнах форточки. Если гроза настигла вас на улице, не прячьтесь от нее под высокими деревьями, а постарайтесь укрыться в здании.

Будьте осторожны! О происшествиях немедленно сообщайте по номеру вызова служб экстренного реагирования 112.

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