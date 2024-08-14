В Перми расселили три аварийных дома, в которых проживали 43 человека

Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
В Перми расселили три аварийных дома в разных районах города. Жители в зависимости от формы собственности получили денежную компенсацию или другое благоустроенное жильё, отмечают в администрации.
Завершилось расселение аварийного многоквартирного дома по улице Якоба Свердлова, 53. В здании 1917 года постройки располагалось два жилых помещения общей площадью 73 кв. метра. В них проживали 18 человек.
Завершено расселение многоквартирных домов по адресам: Ольховская, 23 и Казанцевская 2-я, 8. В здании 1959 года постройки по улице Ольховской, 23 располагалось 17 жилых помещений общей площадью 635,46 кв. метра. В них проживали 37 человек. В аварийном доме 1958 года постройки по улице Казанцевская 2-я, 8, находилось 10 жилых помещений суммарной площадью 410 кв. метров. В них проживали 25 человек.
Вчера, 13 августа, стало известно, что прокуратура Орджоникидзевского района Перми провела проверку соблюдения требований законодательства при расселении аварийного жилого фонда. Проверка показала, что расселенный аварийный дом по ул. Генерала Доватора, 34, длительное время находился в полуразрушенном состоянии. Окна и двери в помещениях частично отсутствовали, системы электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, газоснабжения не функционировали и выведены из эксплуатации, крыша обрушилась. Указанный объект представлял реальную опасность для жизни и здоровья неопределенного круга лиц. Однако доступ к нему не был ограничен, а снос не проводился.