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В Пермском крае выросли цены на картофель, электронику и коммуналку

В Пермском крае выросли цены на картофель, электронику и коммуналку

14 августа 2024, 12:38
Фото: Kandinsky
Сильнее всего подорожала оплата коммунальных услуг.

Индекс потребительских цен на товары и услуги за июль в Перми вырос на 0,8% и составил 100,8%. В частности подорожание коснулось продовольственных товаров, стоимость которых выросла на 0,6% и непродовольственных — их цена выросла на 0,8%. Об этом стало известно из данных Росстата.

Сильнее всего цены поднялись на сливочное масло (2,6%), хлеб (1,8%), а также сахар (1,5%) и мясную продукцию на (1%). Рост цен пришелся и на овощи, например, картофель вырос на 20,6%, белокочанная капуста на 19,3%, а лук — на 7,9%.

Что же касается цен на непродовольственные товары, то больше всего подорожали электротовары, строительные материалы и лекарства. Так, электроника, в частности, персональные компьютеры подорожали на 0,5 до 2,8%, электротовары и бытовая техника — на 0,2 до 9,4%.

Также увеличились цены и на услуги ЖКХ на целых 10,8%. Например, стоимость обращения с твердыми коммунальными отходами выросла на 9%, тарифы на горячую воду и отопление поднялись на 12%, а на водоотведение и водоснабжение — на 14%. Стоимость электричества выросла на 9%.

Напомним, что в июне в Перми поднялись цены на макароны, хлеб, а также такси. За первый месяц лета продукты питания выросли на 2,5%, а общепит подорожал на 0,4%.

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#Пермь#Жкх#Цены#Лекарства#Инфляция#Продукты#Картофель#Электроника
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