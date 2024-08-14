В Пермском крае выросли цены на картофель, электронику и коммуналку

Индекс потребительских цен на товары и услуги за июль в Перми вырос на 0,8% и составил 100,8%. В частности подорожание коснулось продовольственных товаров, стоимость которых выросла на 0,6% и непродовольственных — их цена выросла на 0,8%. Об этом стало известно из данных Росстата.