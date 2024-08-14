В Прикамье можно получить сертификат на детский отдых в лагерях палаточного типа

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
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Updated Сегодня, 10:54
Теперь в Пермском крае можно получить сертификат на приобретение путевок или компенсацию части стоимости путевки на детский отдых в лагерях палаточного типа. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
Сейчас в Прикамье для ребят работает 149 лагерей. В регионе работают 48 стационарных баз, 94 лагеря с дневным пребыванием детей, три лагеря труда и отдыха и четыре палаточных лагеря. На 1 августа всеми формами отдыха и оздоровления охвачены 186 тысяч детей.
Государственную поддержку на путевки в детские лагеря палаточного типа будут предоставлять с 15 августа. Расчетная стоимость путевки на семь дней составляет почти 7 тыс. рублей. Поддержку можно получить за весь период с начала года. Заявления принимаются через МФЦ, региональный портал «Услуги и сервисы Пермского края» или непосредственно в органах местного самоуправления.
Всего в этом году с помощью государственной поддержки в виде компенсации расчетной стоимости путевки и сертификатов на ее приобретение в крае было куплено 11 тысяч путевок. Заявления на компенсацию отдыха и оздоровление детей в палаточных лагерях будут приниматься до 31 августа, на сертификат — до 31 октября.
Работает телефон горячей линии 8-902-47-222-14, на который можно позвонить или задать вопрос в мессенджере (WhatsApp, Telegram, Viber).
В июле Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю опубликовало итоги проверки детских оздоровительных лагерей. Нарушения были выявлены в 161 лагере. Они коснулись благоустройства территорий, уборки в помещениях и питания детей, сообщили в пресс-службе ведомства.