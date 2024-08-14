В Прикамье можно получить сертификат на детский отдых в лагерях палаточного типа

Всего в этом году с помощью государственной поддержки в виде компенсации расчетной стоимости путевки и сертификатов на ее приобретение в крае было куплено 11 тысяч путевок. Заявления на компенсацию отдыха и оздоровление детей в палаточных лагерях будут приниматься до 31 августа, на сертификат — до 31 октября.