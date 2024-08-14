В Прикамье пресекли канал нелегальной миграции

По информации Properm.ru, речь идет о локальном центре тестирования при АНО «Союзэкспертиза-Пермь», созданном на базе ПТПП. Сотрудница центра сейчас находится под подпиской о невыезде. Четверо иностранцев, организовавших поток мигрантов для получения сертификатами, в июле были отправлены по решению Ленинского районного суда в СИЗО. Как рассказали в пресс-службе суда, 25 июля им был избран арест в СИЗО на два месяца, до 24 сентября. Обжаловать арест им не удалось.