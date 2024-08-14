В Прикамье пресекли канал нелегальной миграции

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 07:06
Updated Сегодня, 07:06
В Прикамье сотрудники ФСБ пресекли канал незаконной миграции иностранных граждан в Российскую Федерацию. Об этом сообщили в самом ведомстве.
С 2023 по 2024 годы сотрудник автономной некоммерческой организации с участием уроженцев Таджикистана организовали возможность незаконного пребывания иностранных граждан путем неправомерного получения патента, разрешения на временное проживание, вида на жительства, на основании фиктивных сертификатов о владении русским языком, знании истории России и основ законодательства РФ.
По информации Properm.ru, речь идет о локальном центре тестирования при АНО «Союзэкспертиза-Пермь», созданном на базе ПТПП. Сотрудница центра сейчас находится под подпиской о невыезде. Четверо иностранцев, организовавших поток мигрантов для получения сертификатами, в июле были отправлены по решению Ленинского районного суда в СИЗО. Как рассказали в пресс-службе суда, 25 июля им был избран арест в СИЗО на два месяца, до 24 сентября. Обжаловать арест им не удалось.
Следственным органом УФСБ России по Пермскому краю в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ. Им предъявлены соответствующие обвинения, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В рамках расследования уголовного дела сотрудники УФСБ проводят мероприятия по установлению всех обстоятельств противоправной деятельности обвиняемых.
Ранее Свердловский районный суд отозвал фиктивные сертификаты о знании русского языка. В марте в той же инстанции признали виновными в создании преступной группы для организации нелегальной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ) троих иностранных граждан. Речь идет о Ситоре Ниезовой из Узбекистана и братьях Мамеде Алгусейноглу Мамедли и Махаддине Алгусейн оглы Мамедове из Азербайджана.