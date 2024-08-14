В Прикамье в два раза увеличат выплату молодым учителям — до 100 тысяч рублей

Планируется, что вопрос об увеличении выплаты рассмотрят в сентябре этого года в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания. Если законопроект примут, то первые выплаты в размере 100 тыс. рублей молодые учителя смогут получить при устройстве в образовательное учреждение с января 2025 года. Помимо этого, приняты поправки в части назначения пособия тем студентам, которые были временно трудоустроены после окончания вуза. Чаще всего, летом студенты работают в детских лагерях.