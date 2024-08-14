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Modified Сегодня, 04:50

Updated Сегодня, 04:50

В Прикамье в два раза увеличат выплату молодым учителям — до 100 тысяч рублей

В Прикамье в два раза увеличат выплату молодым учителям — до 100 тысяч рублей

14 августа 2024, 14:00
Фото: пресс-служба правительства Пермского края
Инициативу планируется рассмотреть в сентябре.

Размер выплаты молодым педагогам в Пермском крае может увеличиться до 100 тыс. рублей. Соответствующие изменения в региональный закон об образовании внес на рассмотрение Законодательного собрания губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

Мера поддержки необходима для привлечения кадров в школы, детские сады, техникумы и колледжи региона. Ежегодно единовременную выплату получают более 400 молодых специалистов, рассказали в пресс-службе администрации губернатора. Сейчас молодые учителя при первом трудоустройстве в учебное заведение единовременно получают 50 тыс. рублей. При этом перерыв между завершением обучения и стартом работы педагога должен быть не более двух лет, а отработать в образовательном учреждении нужно не менее трех лет.

Планируется, что вопрос об увеличении выплаты рассмотрят в сентябре этого года в двух чтениях в ходе одного пленарного заседания. Если законопроект примут, то первые выплаты в размере 100 тыс. рублей молодые учителя смогут получить при устройстве в образовательное учреждение с января 2025 года. Помимо этого, приняты поправки в части назначения пособия тем студентам, которые были временно трудоустроены после окончания вуза. Чаще всего, летом студенты работают в детских лагерях.

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