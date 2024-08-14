Врач предупредила об опасности купленных у дороги грибов

«Не стоит собирать грибы вдоль дорог, в промышленных зонах и вблизи аэропортов. Городские парки и газоны тоже не подходят для тихой охоты. В черте города будьте особенно осторожны при сборе грибов и лучше вообще избегайте этого», — объяснила врач изданию «Подмосковье сегодня».