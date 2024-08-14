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Posted 14 августа, 11:56

Published 14 августа, 11:56

Modified Вчера, 23:01

Updated Вчера, 23:01

Врач предупредила об опасности купленных у дороги грибов

14 августа 2024, 11:56
На обочинах дороги часто встречаются продавцы фруктов, ягод и грибов. С одной стороны, это удобно, но с другой — такие продукты могут навредить вашему здоровью.

Врач-терапевт Сабина Дельманова из Видновской клинической больницы рассказала изданию, почему не стоит покупать грибы у обочины.

По её словам, грибы поглощают вещества из почвы и воздуха. Поэтому собирать и покупать их нужно в безопасных местах.

«Не стоит собирать грибы вдоль дорог, в промышленных зонах и вблизи аэропортов. Городские парки и газоны тоже не подходят для тихой охоты. В черте города будьте особенно осторожны при сборе грибов и лучше вообще избегайте этого», — объяснила врач изданию «Подмосковье сегодня».

Дельманова также подчеркнула, что грибы не стоит покупать у случайных продавцов.

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