Врач предупредила об опасности купленных у дороги грибов

Posted 14 августа, 11:56
Published 14 августа, 11:56
Modified Вчера, 23:01
Updated Вчера, 23:01
Врач-терапевт Сабина Дельманова из Видновской клинической больницы рассказала изданию, почему не стоит покупать грибы у обочины.
По её словам, грибы поглощают вещества из почвы и воздуха. Поэтому собирать и покупать их нужно в безопасных местах.
«Не стоит собирать грибы вдоль дорог, в промышленных зонах и вблизи аэропортов. Городские парки и газоны тоже не подходят для тихой охоты. В черте города будьте особенно осторожны при сборе грибов и лучше вообще избегайте этого», — объяснила врач изданию «Подмосковье сегодня».
Дельманова также подчеркнула, что грибы не стоит покупать у случайных продавцов.