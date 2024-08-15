Блогер Елена Блиновская останется в СИЗО до 2 февраля

Суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО блогеру Елене Блиновской. Она пробудет под стражей еще шесть месяцев — до 2 февраля 2025 года. К такому решению суд пришел во время предварительного слушания по ходатайствам гособвинения, пишет VSE42.Ru со ссылкой на ТАСС.