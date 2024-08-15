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Блогер Елена Блиновская останется в СИЗО до 2 февраля

Блогер Елена Блиновская останется в СИЗО до 2 февраля

15 августа 2024, 05:18
Фото: Telegram-канал прокуратуры города Москвы
Суд снова продлил меру пресечения создательнице «Марафона желаний».

Суд Москвы продлил срок содержания в СИЗО блогеру Елене Блиновской. Она пробудет под стражей еще шесть месяцев — до 2 февраля 2025 года. К такому решению суд пришел во время предварительного слушания по ходатайствам гособвинения, пишет VSE42.Ru со ссылкой на ТАСС.

Также суд продлил сроки наложенного на имущество ареста и отказался удовлетворить ходатайство защиты о возвращении уголовного дела прокурору. Назначено и судебное заседание в общем порядке разбирательства.

Ранее суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении Елены Блиновской. Ей предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

Долги Елены Блиновской перед налоговой увеличились на полмиллиона рублей
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#Общество#Суд#Елена Блиновская
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