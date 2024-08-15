Блогер Елена Блиновская останется в СИЗО до 2 февраля

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:20
Updated Сегодня, 05:20
Также суд продлил сроки наложенного на имущество ареста и отказался удовлетворить ходатайство защиты о возвращении уголовного дела прокурору. Назначено и судебное заседание в общем порядке разбирательства.
Ранее суд Москвы начал рассмотрение уголовного дела в отношении Елены Блиновской. Ей предъявлено обвинение в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (ч. 2 ст. 198 УК РФ) и легализации денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).