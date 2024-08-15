«Домклик»: Пермский край — лидер среди крупнейших регионов с самой дешёвой вторичкой

Помимо Пермского края, в тройку регионов с невысокими (по среднероссийским меркам) ценами на квартиры в МКД на вторичке вошли Челябинская область и Республика Башкортостан. В этих регионах стоимость квадратного метра жилья на вторичке составляет от 81,5 тысячи рублей и от 86,2 тысячи рублей соответственно. Четвертую и пятую позицию в рейтинге заняли Волгоградская (от 89,4 тысячи рублей) и Самарская области (от 95,6 тысячи рублей).