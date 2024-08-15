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«Домклик»: Пермский край — лидер среди крупнейших регионов с самой дешёвой вторичкой

«Домклик»: Пермский край — лидер среди крупнейших регионов с самой дешёвой вторичкой

15 августа 2024, 13:53
Фото: 1MI
По состоянию на август медианная стоимость квадратного метра вторичного жилья в Пермском крае составила от 77 100 рублей.

Сервис недвижимости «Домклик» от Сбера представил топ-10 самых крупных регионов России с самой низкой стоимостью жилья на вторичном рынке. Данные актуальны на начало августа 2024 года по субъектам, в которых есть города с населением от 1 миллиона человек.

Аналитики сервиса «Домклик» провели расчёты медианной стоимости квадратного метра жилой недвижимости на основании статистики объявлений о продаже вторички в МКД (без учёта предложений по договорам переуступки и ИЖС).

Пермский край в этом рейтинге оказался на первом месте среди крупнейших субъектов РФ. На данный момент, как следует из данных сервиса «Домклик», вторичное жильё в МКД здесь можно приобрести по цене от 77 100 рублей за квадратный метр.

Помимо Пермского края, в тройку регионов с невысокими (по среднероссийским меркам) ценами на квартиры в МКД на вторичке вошли Челябинская область и Республика Башкортостан. В этих регионах стоимость квадратного метра жилья на вторичке составляет от 81,5 тысячи рублей и от 86,2 тысячи рублей соответственно. Четвертую и пятую позицию в рейтинге заняли Волгоградская (от 89,4 тысячи рублей) и Самарская области (от 95,6 тысячи рублей).

Также в топ-10 вошли Свердловская, Воронежская, Омская, Новосибирская области и Красноярский край (от 96,3 тысячи за квадратный метр жилой недвижимости на вторичке в МКД в августе).

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