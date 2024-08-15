properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 15 августа 2024, 07:41

Published 15 августа 2024, 07:41

Modified 15 августа 2024, 07:43

Updated 15 августа 2024, 07:43

Эковолонтеры ОМК очистили городской пруд и привели в порядок историческую территорию

15 августа 2024, 07:41
Проекты получили поддержку конкурса «ОМК Партнерство», который проводит ОМК в регионах.

Волонтеры чусовского завода ОМК очистили городской пруд в парке «Ермак» и привели в порядок памятник жертвам Гражданской войны.

Проект «Прудовая перезагрузка» реализовала волонтер чусовского завода ОМК Вероника Карташева. Она обратила внимание, что парковый пруд, который пользуется популярностью у чусовлян, зарастает рогозом и заиливается. А именно сюда горожане вместе с детьми приходят отдохнуть и покормить уток. Поэтому заводчанка решила очистить водоем и сохранить его животный и растительный мир.

Этот экологический проект получил поддержку конкурса «ОМК Партнерство», который проводит ОМК в регионах, где расположены предприятия компании. На средства гранта приобрели аэратор для насыщения воды кислородом и специальные биологические препараты: «Биоил» и «Хлорелла». Эти вещества позволяют запустить процесс ферментации иловых отложений, превратить их в пищу для рыб и уток.

К команде заводских волонтеров присоединились местные жители. Экоактивисты очистили берега пруда от сорной травы, со дна водоема подняли автомобильные покрышки и другой крупногабаритный мусор, установили аэратор.

Еще один проект «Экопарк — забота о природе» при поддержке ОМК реализовала сотрудница завода Екатерина Конева. По ее инициативе заводчане и местные жители убрали упавшие деревья, поросль, мусор на территории памятника жертвам Гражданской войны в старой части города. Также покрасили перила самой длинной пешеходной лестницы Чусового, соединяющей два микрорайона — Больничную гору и Подъеловики, обустроили тропинки, ведущие к ней.

Ирина Медведева, руководитель проектов по корпоративной социальной ответственности ОМК:

— В этом году в Чусовом ОМК поддержала 35 проектов в рамках грантового конкурса «ОМК Партнерство», восемь из них — экологические инициативы сотрудников чусовского завода ОМК. Наши волонтеры стремятся изменить экологическую ситуацию в лучшую сторону, своим примером показывают, как можно и нужно заботиться о природе. Приятно отметить, что к ним с удовольствием присоединяются местные жители, чтобы сделать Чусовой еще более привлекательным и комфортным.
#Новости компаний
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт properm.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Properm.ru». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-81718 от 27 августа 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Вихров Денис Борисович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Отдел продаж: [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика