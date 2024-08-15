Эковолонтеры ОМК очистили городской пруд и привели в порядок историческую территорию

Еще один проект «Экопарк — забота о природе» при поддержке ОМК реализовала сотрудница завода Екатерина Конева. По ее инициативе заводчане и местные жители убрали упавшие деревья, поросль, мусор на территории памятника жертвам Гражданской войны в старой части города. Также покрасили перила самой длинной пешеходной лестницы Чусового, соединяющей два микрорайона — Больничную гору и Подъеловики, обустроили тропинки, ведущие к ней.