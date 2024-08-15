Индийские исследователи: более 400 мг кофеина в день увеличивает риск гипертонии

Posted Вчера, 14:12
Published Вчера, 14:12
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Исследование провели в Индии с участием 92 здоровых людей в возрасте от 18 до 45 лет с нормальным давлением. По их словам, такая доза кофеина, эквивалентная приблизительно четырем чашкам кофе, может быть опасной для сердца и сосудов, пишет 360.ru.
Участники эксперимента употребляли указанное количество кофеина пять дней в неделю или чаще в течение года. Это привело к увеличению частоты сердечных сокращений и повышению артериального давления после физической нагрузки на лестнице.
Эксперты отметили, что такие изменения могут увеличить риск сердечных заболеваний, инфарктов, деменции, хронических заболеваний почек и сердечной недостаточности. Особенно опасно это для тех, кто курит, употребляет алкоголь и не занимается спортом.