properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 14:12

Published Вчера, 14:12

Modified Сегодня, 14:17

Updated Сегодня, 14:17

Индийские исследователи: более 400 мг кофеина в день увеличивает риск гипертонии

15 августа 2024, 14:12
Ученые рассказали, что употребление больше 400 мг кофеина в день может увеличить риск развития гипертонии.

Исследование провели в Индии с участием 92 здоровых людей в возрасте от 18 до 45 лет с нормальным давлением. По их словам, такая доза кофеина, эквивалентная приблизительно четырем чашкам кофе, может быть опасной для сердца и сосудов, пишет 360.ru.

Участники эксперимента употребляли указанное количество кофеина пять дней в неделю или чаще в течение года. Это привело к увеличению частоты сердечных сокращений и повышению артериального давления после физической нагрузки на лестнице.

Эксперты отметили, что такие изменения могут увеличить риск сердечных заболеваний, инфарктов, деменции, хронических заболеваний почек и сердечной недостаточности. Особенно опасно это для тех, кто курит, употребляет алкоголь и не занимается спортом.

#Алина Ибрагимова
Подпишитесь
Экс-владельцы «Мотовилихи» смогут обжаловать решение на 2,7 миллиардов до сентября
Сегодня, 11:59
В мэрии Перми рассказали, что делают для запуска автобуса к новой инфекционке
Сегодня, 12:35
В Пермском крае поймали краснокнижного сапсана из Киева
Сегодня, 10:32
Центр Перми перекроют из-за съемок фильма
Сегодня, 12:46
Пермский производитель направил в детские лагеря масло из неизвестного сырья
Сегодня, 11:44
Танец драконов — это кадриль. Что не так со вторым сезоном «Дома Дракона»
Сегодня, 09:37