Индийские исследователи: более 400 мг кофеина в день увеличивает риск гипертонии

Исследование провели в Индии с участием 92 здоровых людей в возрасте от 18 до 45 лет с нормальным давлением. По их словам, такая доза кофеина, эквивалентная приблизительно четырем чашкам кофе, может быть опасной для сердца и сосудов, пишет 360.ru.