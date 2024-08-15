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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:21

Капитаном «Пармы» стал самый опытный игрок команды Станислав Ильницкий

Капитаном «Пармы» стал самый опытный игрок команды

15 августа 2024, 06:19
Фото: vk.com/parmabasket

Капитаном «Пармы» стал самый опытный игрок команды Станислав Ильницкий

Предыдущий капитан, Александр Платунов, перешел в казанский УНИКС.
Сюжет
Парма

Самый опытный игрок пермского баскетбольного клуба «Парма» Станислав Ильницкий назначен капитаном команды. Он будет шестым капитаном за всю историю клуба.

Станислав Ильницкий:

— Я благодарен руководству и тренерскому штабу, что дали мне эту возможность быть капитаном в «Парме». Хочу сказать спасибо. Буду делать все зависящее от меня в раздевалке, на площадке, в работе с молодыми.

Ранее на этом посту был защитник Александр Платунов. Однако в июне стало известно, что он подписал контракт с казанским БК УНИКС. Александр играл за основную команду «Пармы» с 2016 года.

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#Спорт#Пермь#Парма#Бк парма#Баскетбол
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