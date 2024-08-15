Капитаном «Пармы» стал самый опытный игрок команды

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Самый опытный игрок пермского баскетбольного клуба «Парма» Станислав Ильницкий назначен капитаном команды. Он будет шестым капитаном за всю историю клуба.
Станислав Ильницкий:
— Я благодарен руководству и тренерскому штабу, что дали мне эту возможность быть капитаном в «Парме». Хочу сказать спасибо. Буду делать все зависящее от меня в раздевалке, на площадке, в работе с молодыми.
Ранее на этом посту был защитник Александр Платунов. Однако в июне стало известно, что он подписал контракт с казанским БК УНИКС. Александр играл за основную команду «Пармы» с 2016 года.