Кардиолог Кашапов предупредил, что после 45 лет соленое и жирное мясо вредит сердцу

Питание, которое не соответствует правильным стандартам, может спровоцировать развитие болезней сердца и сосудов, и это рисков увеличивается по мере старения. О том, как продукты в рационе могут повлиять на здоровье сердца, рассказал кардиолог Ленар Кашапов.