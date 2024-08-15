Кардиолог Кашапов предупредил, что после 45 лет соленое и жирное мясо вредит сердцу

Posted Вчера, 15:12
Published Вчера, 15:12
Modified Сегодня, 14:20
Updated Сегодня, 14:20
Врач перечислил наиболее распространенные заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и гипертония. Чтобы уменьшить риск их возникновения и развития, нужно не только заниматься физическими нагрузками не менее 2,5 часов в неделю, но и изменить своё питание, пишет 360.ru.
«Ограничьте потребление жирной, копченой, соленой, жареной, острой еды. Старайтесь уменьшить употребление красного мяса: оно увеличивает уровень холестерина в крови», — отметил доктор.
Кашапов посоветовал употреблять больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и морепродуктов.
Он подчеркнул, что риск развития заболеваний сердца и сосудов увеличивается у людей после достижения 45 лет, причем до этого возраста мужчины более подвержены этому риску.