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Posted Вчера, 15:12

Published Вчера, 15:12

Modified Сегодня, 14:20

Updated Сегодня, 14:20

Кардиолог Кашапов предупредил, что после 45 лет соленое и жирное мясо вредит сердцу

15 августа 2024, 15:12
Питание, которое не соответствует правильным стандартам, может спровоцировать развитие болезней сердца и сосудов, и это рисков увеличивается по мере старения. О том, как продукты в рационе могут повлиять на здоровье сердца, рассказал кардиолог Ленар Кашапов.

Врач перечислил наиболее распространенные заболевания, такие как ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность и гипертония. Чтобы уменьшить риск их возникновения и развития, нужно не только заниматься физическими нагрузками не менее 2,5 часов в неделю, но и изменить своё питание, пишет 360.ru.

«Ограничьте потребление жирной, копченой, соленой, жареной, острой еды. Старайтесь уменьшить употребление красного мяса: оно увеличивает уровень холестерина в крови», — отметил доктор.

Кашапов посоветовал употреблять больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов и морепродуктов.

Он подчеркнул, что риск развития заболеваний сердца и сосудов увеличивается у людей после достижения 45 лет, причем до этого возраста мужчины более подвержены этому риску.

#Алина Ибрагимова
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