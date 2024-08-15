Непогода третий день подряд ожидается в некоторых районах Пермского края

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Третий день подряд пермские синоптики обещают ухудшение погоды в отдельных районах Прикамья. По информации Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в регионе ночью прогнозируется туман, а днем — гроза.
В связи с непогодой избегайте нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями и не паркуйте поблизости автомобили. На дорогах старайтесь не превышать скорость и избегать резких маневров. На время грозы откажитесь от прогулок и поездок, переждите ее в помещении. Отключите из сети электрические приборы и закройте форточки и лоджии. Если гроза настигла вас на улице, то не прячьтесь под высокими деревьями.
В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона быть осторожными и бдительными. Предупредите родных и знакомых о грядущей непогоде. О происшествиях немедленно сообщайте по номерам 01, 101 или 112.