Непогода третий день подряд ожидается в некоторых районах Пермского края

В связи с непогодой избегайте нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями и не паркуйте поблизости автомобили. На дорогах старайтесь не превышать скорость и избегать резких маневров. На время грозы откажитесь от прогулок и поездок, переждите ее в помещении. Отключите из сети электрические приборы и закройте форточки и лоджии. Если гроза настигла вас на улице, то не прячьтесь под высокими деревьями.