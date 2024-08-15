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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Непогода третий день подряд ожидается в некоторых районах Пермского края

Непогода третий день подряд ожидается в некоторых районах Пермского края

15 августа 2024, 10:03
Фото: ideogram.ai
Эта неделя в регионе выдалась пасмурной и дождливой.

Третий день подряд пермские синоптики обещают ухудшение погоды в отдельных районах Прикамья. По информации Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, местами в регионе ночью прогнозируется туман, а днем — гроза.

В связи с непогодой избегайте нахождения рядом с деревьями, линиями электропередач, слабо укрепленными конструкциями и не паркуйте поблизости автомобили. На дорогах старайтесь не превышать скорость и избегать резких маневров. На время грозы откажитесь от прогулок и поездок, переждите ее в помещении. Отключите из сети электрические приборы и закройте форточки и лоджии. Если гроза настигла вас на улице, то не прячьтесь под высокими деревьями.

В ГУ МЧС России по Пермскому краю просят жителей региона быть осторожными и бдительными. Предупредите родных и знакомых о грядущей непогоде. О происшествиях немедленно сообщайте по номерам 01, 101 или 112.

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#Регион#Мчс пермского края#Пермь#Погода#Мчс#Гроза#Туман
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