Новый штамм обезьяньей оспы поражает все больше людей. Как это происходит?

В 2022 году ВОЗ рассказала о высоком уровне заболеваемости оспой в ведущих Европейских странах. Так, эпидемия обезьяньей оспы распространилась в Германии, Франции, Бельгии, Италии, а также Швеции, Испании и Португалии. Распространение вируса коснулось и западных стран, он был замечен в США, Канаде и Австралии.