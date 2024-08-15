Новый штамм обезьяньей оспы поражает все больше людей. Как это происходит?

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
Эпидемия оспы обезьян была объявлена чрезвычайной ситуацией. Об этом сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус, пишут «Ведомости».
«Ситуация с увеличением заболеваемости оспой обезьян действительно опасна для общественного здравоохранения и имеет международное значение», — процитировали в пресс-службе организации X.
Гендиректор компании отметил, что новый штамм оспы (новое наименование — mpox, monkey pox) сильнее всего распространился в Демократической Республике Конго. А также отметил, что предотвратить новые вспышки возможно только через объединение всех общественных сил.
В 2022 году ВОЗ рассказала о высоком уровне заболеваемости оспой в ведущих Европейских странах. Так, эпидемия обезьяньей оспы распространилась в Германии, Франции, Бельгии, Италии, а также Швеции, Испании и Португалии. Распространение вируса коснулось и западных стран, он был замечен в США, Канаде и Австралии.
В свою очередь, Роспотребнадзор усилил на границе России меры санитарного надзора Как отметили в ведомстве, сейчас научным центром по вирусологии «Вектор» создана тест-система проверки на наличие вируса оспы.
Обезьянья оспа — это редкое вирусное зоонозное заболевание. Оно передается человеку от животных, а симптоматика часто похожа на натуральную «человеческую» оспу.
Подхватить ее можно как через прямой контакт с зараженной кровью, так и через биологические жидкости организма, пораженную кожу и слизистой заболевших животных. Что же касается людей, то оспа легко передается воздушно-капельным путем при личном контакте.
Научный центр «Вектор» также отметил, что летальные исходы после заражения оспой обезьян составляют порядка 1-11%. Более того, специалисты центра подчеркнули, что вакцина от натуральной оспы будет эффективна и против оспы обезьян.