Осуждённый за взятки Дмитрий Левинский после ранения вернулся на фронт

С учётом нахождения под стражей во время предварительного следствия и частично отбытого наказания Дмитрий Левинский отсидел за решёткой более 2 лет 2 месяцев. Находясь с 9-летним сроком в ИК-2 Ярославской области, он заключил 11 апреля 2024 года контракт с минобороны РФ — и отправился участвовать в СВО на Украине.