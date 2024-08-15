Осуждённый за взятки Дмитрий Левинский после ранения вернулся на фронт

Posted Сегодня, 15:19
Published Сегодня, 15:19
Modified Сегодня, 15:21
Updated Сегодня, 15:21
Бывший гендиректор ГКУ «УКС Пермского края» Дмитрий Левинский, осуждённый ранее за серию коррупционных преступлений и помилованный, вернулся после ранения в зону боевых действий. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на защиту экс-чиновника на заседании Седьмого кассационного суда общей юрисдикции (Челябинск), где начат пересмотр уголовного дела о мошенничестве на 353,7 млн рублей при строительстве зоопарка в Перми.
Как сообщает издание, адвокат Игорь Стороженко пояснил, что освобождённый от наказания Левинский намерен отстоять своё доброе имя — «иначе не пошёл бы на фронт штурмовиком».
Стороженко сказал по видеосвязи из Перми Седьмому кассационному суду общей юрисдикции (Челябинск), что подзащитный снова находится на фронте. Участвовать в заседании лично не может, просил провести слушания в его отсутствие.
С учётом нахождения под стражей во время предварительного следствия и частично отбытого наказания Дмитрий Левинский отсидел за решёткой более 2 лет 2 месяцев. Находясь с 9-летним сроком в ИК-2 Ярославской области, он заключил 11 апреля 2024 года контракт с минобороны РФ — и отправился участвовать в СВО на Украине.
В мае Левинский получил ранение в ногу на СВО. В зоне специальной военной операции он находился примерно две недели. Как указывает источник, мужчина получил ранение в ходе выполнения боевой задачи.
Левинского приговорили к девяти годам в колонии строгого режима и штрафу в 14,8 млн рублей. Ему было запрещено вынимать руководящие должности на госслужбе в течение 2,5 лет после выхода на свободу. Наказание бывший глава краевого УКС отбывал в исправительной колонии Ярославской области.
Только на седьмом кассационном суде ему удалось обжаловать приговор за взятку в размере 3 млн рублей, полученную от предпринимателя Алексея Шилова — подрядчика, работавшего на нескольких объектах УКС Прикамья. Его штраф снизился с назначенных ранее 15 млн на 200 тыс. рублей.