properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:57

Published Сегодня, 03:57

Modified Сегодня, 04:01

Updated Сегодня, 04:01

Электрички «Ласточки» забирают из Перми в Москву

Электрички «Ласточки» забирают из Перми в Москву

15 августа 2024, 03:57
Фото: properm.ru
«Ласточки» увозят в Москву, а в Перми их полностью заменят «Финисты», не прошедшие обкатку с первого раза.

Электропоезда «Ласточки» увозят из Пермского края в Москву для обновления подвижного состава столичного транспорта. В Прикамье же в перспективе «Ласточек» должны заменить «Финисты».

В Москве заметили электропоезд «Ласточка» с оформлением 300-летия Перми, пишет 59.ru со ссылкой на очевидцев. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании подтвердили, что «Ласточка», прибывшая из Прикамья, курсирует по столице уже несколько месяцев. Причем, на ж/д маршрутах Московской и Тверской областей планируется заменить шесть поездов ЭТ2М в 12-вагонном исполнении на 12 «Ласточек» в пятивагонном исполнении. В перспективе компания планирует полностью заменить старые поезда на современный подвижной состав. Вероятно, «Ласточки» будут привлекаться из других регионов.

В Пермском крае в свою очередь осенью ожидается прибытие нового электропоезда «Финист». В перспективе «Финисты» должны заменить «Ласточки» в Прикамье.

Напомним, новый поезд «Финист» совершил свой первый рейс в Пермском крае в июле этого года. Запуск планировался раньше, но электричка не прошла обкатку и отправилась на завод-изготовитель для обкатки.

«Финист» является аналогом скоростной «Ласточки», которая выпускалась в Верхней Пышме по лицензии Siemens. После начала спецоперации на Украине немецкий производитель закрыл свой бизнес в России. Первый выпуск электропоезда «Финист» состоялся 28 декабря 2023 года в Свердловской области.

Читайте также:
В Перми свой первый рейс совершит электричка «Финист». Чем она интересна?В Перми появится новая городская электричка. Рассказываем, как она будет ходитьПермяк споткнулся и упал на рельсы перед электричкой. Жив ли он
#Железная дорога#Ласточка#Электричка#Свжд#Электропоезд ласточка#Финист#Поезд финист
Подпишитесь
Потепление в Пермском крае откладывается. Когда же оно придет?
Сегодня, 02:01
Суд отменил решение о незаконности изъятия земель ООПТ «Черняевский лес»
Вчера, 16:27
IT-компания с пермскими корнями прекращает обслуживать пользователей из России
Вчера, 13:09
Александр Бастрыкин ждет доклада об избиении 14-летнего подростка в Перми
Вчера, 16:40
Начальницу УКС Перми не отпустили из СИЗО
Вчера, 12:53