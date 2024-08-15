Электрички «Ласточки» забирают из Перми в Москву

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Электропоезда «Ласточки» увозят из Пермского края в Москву для обновления подвижного состава столичного транспорта. В Прикамье же в перспективе «Ласточек» должны заменить «Финисты».
В Москве заметили электропоезд «Ласточка» с оформлением 300-летия Перми, пишет 59.ru со ссылкой на очевидцев. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании подтвердили, что «Ласточка», прибывшая из Прикамья, курсирует по столице уже несколько месяцев. Причем, на ж/д маршрутах Московской и Тверской областей планируется заменить шесть поездов ЭТ2М в 12-вагонном исполнении на 12 «Ласточек» в пятивагонном исполнении. В перспективе компания планирует полностью заменить старые поезда на современный подвижной состав. Вероятно, «Ласточки» будут привлекаться из других регионов.
В Пермском крае в свою очередь осенью ожидается прибытие нового электропоезда «Финист». В перспективе «Финисты» должны заменить «Ласточки» в Прикамье.
Напомним, новый поезд «Финист» совершил свой первый рейс в Пермском крае в июле этого года. Запуск планировался раньше, но электричка не прошла обкатку и отправилась на завод-изготовитель для обкатки.
«Финист» является аналогом скоростной «Ласточки», которая выпускалась в Верхней Пышме по лицензии Siemens. После начала спецоперации на Украине немецкий производитель закрыл свой бизнес в России. Первый выпуск электропоезда «Финист» состоялся 28 декабря 2023 года в Свердловской области.