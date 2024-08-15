Электрички «Ласточки» забирают из Перми в Москву

В Москве заметили электропоезд «Ласточка» с оформлением 300-летия Перми, пишет 59.ru со ссылкой на очевидцев. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании подтвердили, что «Ласточка», прибывшая из Прикамья, курсирует по столице уже несколько месяцев. Причем, на ж/д маршрутах Московской и Тверской областей планируется заменить шесть поездов ЭТ2М в 12-вагонном исполнении на 12 «Ласточек» в пятивагонном исполнении. В перспективе компания планирует полностью заменить старые поезда на современный подвижной состав. Вероятно, «Ласточки» будут привлекаться из других регионов.