Пермские вузы приняли рекордное количество заявлений. Что выбирают будущие студенты?

«Так сложилось, что конкурс у нас самый большой и сложный на стоматологию. Считаю, что здесь определяются два фактора. В первую очередь, мы набираем всего 35 человек. А также в нашем регионе открыт центр челюстно-лицевой хирургии, который сейчас обслуживает весь край», — отмечает ответственный секретарь приемной комиссии ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Юлия Кабирова.