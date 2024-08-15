Пермские вузы приняли рекордное количество заявлений. Что выбирают будущие студенты?

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
Пермские вузы подвели предварительные итоги приемной кампании и отмечают рекордное количество заявлений от будущих студентов. Лидирующие позиции занимает Пермский Политех. По предварительным результатам, туда подали порядка 30 тыс. заявлений на разные специальности. Выпускники школ чаще всего выбирают технические направления вроде нефтегазовой отрасли, IT и строительства, сообщает РБК-Пермь.
«Сейчас в политех подали более 30 тыс. заявлений от абитуриентов на программы бакалавриата и специалитет. Это на 10% больше, чем в прошлом году», — отмечает ответственный секретарь приемной комиссии ПНИПУ Руслан Гарифзянов.
Вторую строчку рейтинга занимает Пермский классический университет. В него заявления на бюджетные места подали около 13 тыс. абитуриентов, поэтому конкурсный отбор составил более восьми человек на место. Однако специалисты вуза отмечают, что более сотни бюджетных мест на направления по естественным наукам остались свободными.
«Мы открыли дополнительный прием с 15 по 23 августа. В него вошли порядка 96 вакантных бюджетных мест. Будущие студенты могут легко подать документы и снова пройти вступительные испытания», — рассказала проректор по учебной работе ПГНИУ Анна Габдурафикова.
В другом крупном вузе Перми, Высшей школе экономики отмечают, что план по набору студентов перевыполнен. Большой ажиотаж наблюдается среди специальностей с малым количеством бюджетных мест. В частности, на специальностях с иностранным и лингвистикой.
«Этот год оказался богатым на абитуриентов, поскольку их пришло на 15% больше, в сравнении с прошлым годом. Сейчас мы наблюдаем более 3,7 тыс. заявлений на разные специальности. На место претендуют порядка 10 человек. Что касается цифр приема, то они изменились по сравнению с прошлым годом», — отметила замдиректора НИУ ВШЭ Алла Оболонская.
Также стоит отметить и нововведения в сфере подачи документов. Так, например, в Пермский медицинский университет подали на 11% больше заявлений. А среди самых популярных стали стоматология, лечебное дело и педиатрия.
«Так сложилось, что конкурс у нас самый большой и сложный на стоматологию. Считаю, что здесь определяются два фактора. В первую очередь, мы набираем всего 35 человек. А также в нашем регионе открыт центр челюстно-лицевой хирургии, который сейчас обслуживает весь край», — отмечает ответственный секретарь приемной комиссии ПГМУ им. академика Е. А. Вагнера Юлия Кабирова.
Пермский аграрно-технологический университет принял порядка 7,5 тыс. заявлений, что на 2% больше, чем в прошлом году. Что касается приемных кампаний прошлых лет, средний балл ЕГЭ остался на том же уровне. Иностранные студенты стали активнее подавать заявления.
«В этом году у нас большой ажиотаж абитуриентов из 16 регионов страны. Также подали заявления и иностранные граждане из Республик Таджикистан, Узбекистан, Казахстан, Мали и Судана, а также Королевства Марокко, Государства Эритреи и Туркменистана», — дополнили в пресс-службе ПГАТУ.
По итогам приемной кампании 2024 года, рост интереса молодежи к инженерно-техническим и медицинским специальностям виден невооруженным глазом. Востребованность этих видов направлений, в первую очередь, вызвана уровнем дохода, а также спросом на высококвалифицированные кадры.
Ранее в Пермском Политехе уже поделились результатами приемной кампании и отмечали, что с 1 сентября в вузе начнут обучение 2348 первокурсников.