Пермский институт культуры попался на нарушении Закона о защите конкуренции

В период с 2021 по 2023 годы ПГИК заключил 14 договоров с ООО «Частная охранная организация „Борей“» как с единственным поставщиком на оказание охранных услуг на общую сумму более 12,3 млн рублей. Рынок охранных услуг в регионе является высококонкурентным, но вуз провел закупки без торгов, тем самым необоснованно ограничив конкуренцию среди участников рынка. Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, заключение договоров с единственным поставщиком в течение нескольких лет и игнорирование других компаний, способных оказать охранные услуги по более низкой цене, привело к неэффективному расходованию средств из бюджета.