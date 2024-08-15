Пермский институт культуры попался на нарушении Закона о защите конкуренции

Posted Сегодня, 11:02
Published Сегодня, 11:02
Modified Сегодня, 12:46
Updated Сегодня, 12:46
Пермское УФАС обнаружило нарушения в действиях Пермского государственного института культуры (ПГИК) при проведении закупок на оказание охранных услуг. В антимонопольную службу обратилась Ассоциация «Координационный центр руководителей охранно-сыскных структур».
В период с 2021 по 2023 годы ПГИК заключил 14 договоров с ООО «Частная охранная организация „Борей“» как с единственным поставщиком на оказание охранных услуг на общую сумму более 12,3 млн рублей. Рынок охранных услуг в регионе является высококонкурентным, но вуз провел закупки без торгов, тем самым необоснованно ограничив конкуренцию среди участников рынка. Как сообщает пресс-служба Пермского УФАС, заключение договоров с единственным поставщиком в течение нескольких лет и игнорирование других компаний, способных оказать охранные услуги по более низкой цене, привело к неэффективному расходованию средств из бюджета.
В итоге Пермское УФАС выявило в действиях ПГИК намеренное уклонение от конкурентных процедур и возбудило в отношении вуза дело о нарушении ч. 1 ст. 17 Закона о защите конкуренции. Если институт будет признан виновным в нарушении законодательства, ему грозит штраф согласно КоАП РФ. Корреспондент Properm.ru запросила комментарий в пресс-службе ПГИК, ответ ожидается.
UPD. Руководство ПГИК считает недопустимым и преждевременным делать выводы о наличии признаков нарушения антимонопольного законодательства, пока не вынесено решение по антимонопольному делу.