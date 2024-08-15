properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:30

Published Сегодня, 11:30

Modified Сегодня, 11:32

Updated Сегодня, 11:32

Пермяк наладил бизнес по изготовлению фальшивых справок о регистрации

Пермяк наладил бизнес по изготовлению фальшивых справок о регистрации

15 августа 2024, 11:30
Фото: 1MI
Его жертвами стали не менее 44 человек, принёсших за «липу» более 310 тысяч рублей.

Завершено расследование дела в отношении ранее судимого 41-летнего пермяка, который наладил бизнес по производству фальшивых справок о регистрации. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

Мужчина в интернете предлагал услуги регистрации по месту жительства. С помощью ранее приобретенных поддельных печатей государственных органов, злоумышленник изготовлял фиктивные справки о регистрации. За свои услуги он получал от 5 до 15 тыс. рублей. При этом потерпевшие не подозревали, что полученные ими документы являются фиктивными.

Оперативники Управления уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами из Управления МВД России по Перми при силовой поддержке спецназа задержали обвиняемого с поличным весной прошлого года. Фигурант арендовал офис в одном из бизнес-центров Перми. В ходе обысков полицейские изъяли поддельные печати, документы, сим-карты, ноутбуки, телефоны и деньги.

Следствием установлено 44 потерпевших, причиненный им ущерб превысил 310 тыс. рублей.

Сейчас расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Перми 1983 года рождения, который обвиняется в серии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 327 и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации завершено.

В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.

В июне Кизеловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Молодой человек за рулем легкового автомобиля был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. При проверке по базам данных выяснилось, что реквизиты предъявленного водительского удостоверения содержат данные другого человека. Усомнившись в подлинности документа, полицейские изъяли его и направили на экспертизу, которая подтвердила, что эта подделка.

Читайте также:
Убили и закопали в чужую могилу. В Перми задержаны убийцы 29-летнего кунгурякаПермячка пыталась зарезать мужа на кухне во время застольяНапавший на пенсионера в подъезде пермяк два месяца проведет в СИЗО
#Общество#Пермь#Криминал#Фальсификат#Фальшивка#Фальшивки
Подпишитесь
Владелец «Треста №6» попытался уйти из СИЗО под залог в 5 миллионов
Сегодня, 13:15
В Пермском институте культуры прокомментировали позицию УФАС
Сегодня, 12:42
Власти Александровска заплатят за гибель пятилетнего ребенка на детской площадке
Сегодня, 10:21
Пермские вузы приняли рекордное количество заявлений. Что выбирают будущие студенты?
Сегодня, 07:42
Непогода третий день подряд ожидается в некоторых районах Пермского края
Сегодня, 10:03
Прокуратура требует от экс-главы Чайковского вернуть незаконно полученные премии
Сегодня, 10:10