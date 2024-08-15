Пермяк наладил бизнес по изготовлению фальшивых справок о регистрации

В июне Кизеловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Молодой человек за рулем легкового автомобиля был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. При проверке по базам данных выяснилось, что реквизиты предъявленного водительского удостоверения содержат данные другого человека. Усомнившись в подлинности документа, полицейские изъяли его и направили на экспертизу, которая подтвердила, что эта подделка.