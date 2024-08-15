Пермяк наладил бизнес по изготовлению фальшивых справок о регистрации

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Завершено расследование дела в отношении ранее судимого 41-летнего пермяка, который наладил бизнес по производству фальшивых справок о регистрации. Подробности сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
Мужчина в интернете предлагал услуги регистрации по месту жительства. С помощью ранее приобретенных поддельных печатей государственных органов, злоумышленник изготовлял фиктивные справки о регистрации. За свои услуги он получал от 5 до 15 тыс. рублей. При этом потерпевшие не подозревали, что полученные ими документы являются фиктивными.
Оперативники Управления уголовного розыска краевого главка совместно с коллегами из Управления МВД России по Перми при силовой поддержке спецназа задержали обвиняемого с поличным весной прошлого года. Фигурант арендовал офис в одном из бизнес-центров Перми. В ходе обысков полицейские изъяли поддельные печати, документы, сим-карты, ноутбуки, телефоны и деньги.
Следствием установлено 44 потерпевших, причиненный им ущерб превысил 310 тыс. рублей.
Сейчас расследование уголовного дела в отношении ранее судимого жителя Перми 1983 года рождения, который обвиняется в серии преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327, ч. 3 ст. 327 и ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации завершено.
В ближайшее время дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.
В июне Кизеловский городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 22-летнего местного жителя. Молодой человек за рулем легкового автомобиля был остановлен сотрудниками Госавтоинспекции. При проверке по базам данных выяснилось, что реквизиты предъявленного водительского удостоверения содержат данные другого человека. Усомнившись в подлинности документа, полицейские изъяли его и направили на экспертизу, которая подтвердила, что эта подделка.