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Половине пермских компаний не хватает квалифицированных кадров

Половине пермских компаний не хватает квалифицированных кадров

15 августа 2024, 10:29
Фото: 1MI
Каждый пятый руководитель из Перми еще не укомплектовал рабочую команду, а 35% планируют нанимать дополнительных сотрудников для усиления коллектива (в том числе и за счет внештатных исполнителей).

Такие данные следуют из результатов опроса* почти двух тысяч руководителей, проведенного исследовательским центром Зарплаты.ру и сервисом по поиску внештатных специалистов Консоль.Про.

В топе специалистов, которых критически не хватает пермскому бизнесу, первое место занимают менеджеры среднего звена или «многозадачные исполнители» (45%), на втором месте — руководители отдельных направлений (36%), а на третьем — рекламщики, smm-менеджеры и операторы call-центра (27%). Чаще всего на позициях недостающих специалистов в компаниях работодатели предлагают вознаграждение не превышающее 100 тысяч рублей. Так, 64% предлагают вознаграждение от 50 до100 тысяч рублей, а 36% — не более 50 тысяч рублей.

Интересно, что руководители пермских компаний не готовы обсуждать заработную плату на собеседовании. В первую очередь их интересует способность сотрудника выполнять поставленные задачи и условия, в которых готов работать соискатель (85%), и только потом часы работы и уровень вознаграждения (70%).

Несмотря на то что 65% руководителей из Перми ожидают повышения уровня загруженности с наступлением осени, они рассчитывают получить исполнителя хотя бы с минимальным опытом. Только 20% могут пригласить к сотрудничеству специалиста, ранее не работавшего в других компаниях или не обладающего необходимым уровнем экспертизы. Половина ищет специалистов с опытом от года, а 25% — от нескольких лет.

Среди фрилансеров и временного персонала, кому точно не предложат место в штате, руководители пермских компаний выделили пьющих (75%), скандальных (70%) и ленивых (65%).

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Методология

*Опрос проводился в августе 2024 года методом онлайн-анкетирования среди 1860 руководителей в возрасте 25-55 лет из крупных городов России (с населением свыше 1 млн чел.).

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