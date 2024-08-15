Половине пермских компаний не хватает квалифицированных кадров

Несмотря на то что 65% руководителей из Перми ожидают повышения уровня загруженности с наступлением осени, они рассчитывают получить исполнителя хотя бы с минимальным опытом. Только 20% могут пригласить к сотрудничеству специалиста, ранее не работавшего в других компаниях или не обладающего необходимым уровнем экспертизы. Половина ищет специалистов с опытом от года, а 25% — от нескольких лет.