Потепление в Пермском крае откладывается. Когда же оно придет?

15 августа диктовать погодные условия в Прикамье будет все тот же обширный высотный циклон, но в его системе сформируется частный циклон над севером Западной Сибири. Он будет смещаться по необычной траектории с северо-востока на юго-запад, и достигнет к вечеру северных районов Пермского края. Там ожидаются обложные дожди до 10-15 мм и по-настоящему осенняя температура — +12…+14˚ днем. В остальных районах Пермского края дожди будут кратковременными и локальными. Температура воздуха +15…+18˚.