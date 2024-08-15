Потепление в Пермском крае откладывается. Когда же оно придет?

Posted Сегодня, 02:01
Published Сегодня, 02:01
Modified Сегодня, 02:03
Updated Сегодня, 02:03
Потепление в Пермском крае откладывается до середины следующей недели. А в ближайшее время жителей региона ждут дожди и прохладная погода. Холоднее всего будет в пятницу, сообщает телеграм-канал «Опасные природные явления Пермского края».
Дожди перестали обходить стороной краевую столицу. 14 августа здесь выпало 19 мм осадков. Также днем 16 мм выпало в Губахе, 11 мм в Верещагино и 10 мм в Гайнах. Дневной прогрев был слабее, чем накануне — максимум в Перми +17,1˚, по краю +15…+19˚ (теплее на востоке).
15 августа диктовать погодные условия в Прикамье будет все тот же обширный высотный циклон, но в его системе сформируется частный циклон над севером Западной Сибири. Он будет смещаться по необычной траектории с северо-востока на юго-запад, и достигнет к вечеру северных районов Пермского края. Там ожидаются обложные дожди до 10-15 мм и по-настоящему осенняя температура — +12…+14˚ днем. В остальных районах Пермского края дожди будут кратковременными и локальными. Температура воздуха +15…+18˚.
В пятницу, 16 августа, циклон настигнет и Пермь. В итоге для жителей региональной столицы этот день станет самым хмурым и холодным на неделе. Днем будет не выше +15˚, слабый дождь и туман. Потепление до +20˚ откладывается на 21–22 августа.