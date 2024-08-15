Прокуратура требует от экс-главы Чайковского вернуть незаконно полученные премии

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
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Updated Сегодня, 10:24
В Чайковский городской суд поступил гражданский иск прокуратуры к бывшему главе города и района Юрию Вострикову, информация опубликована в картотеке дел. Третьими лицами к участию в деле привлечены администрация округа и местная дума. Дело поступило на рассмотрение судье Ольге Клячиной, дата рассмотрения иска пока не назначена.
Как указывается на сайте суда, предмет иска — вопрос оплаты труда и начисления премий. По информации журналиста Properm.ru из осведомленных источников, речь идет о незаконно назначенных главой себе выплатах: премиях и доплатах — более 920 тыс. рублей. Как указывает в иске прокурор Чайковского Алмаз Сакаев, глава не мог начислять себе премии без решения думы. Речь идет о выявленных прокуратурой при проверке нарушениях за 2021–2023 годы. В краевой прокуратуре предмет иска журналисту Properm.ru подтвердили.
Получить комментарий Вострикова журналисту Properm.ru не удалось, он не отвечал на звонки по известным редакции номерам. В пресс-службе администрации Чайковского сообщили, что данный вопрос комментировать не будут. Получить комментарии в гордуме также не удалось, номера телефонов не отвечали.
Согласно последним публично опубликованным данным деклараций Вострикова, в 2020 году его доход за год составил 8,4 млн рублей, в 2019 году — 6,9 млн рублей. Он входил в тройку муниципальных глав с самыми высокими доходами.
В 2020 году при рассмотрении бюджета Чайковского на 2021–2023 год Востриков внес на рассмотрение гордумы вопрос об увеличении заработной платы главы города с 31,2 тыс. рублей до 38,6 тыс. рублей. Ни одного решения о премировании главы за весь период работы Вострикова с 2018 года дума не принимала, хотя по положению это было необходимо.
Юрий Востриков возглавлял город Чайковский, Чайковский район, а после объединения территорий — Чайковский городской округ с перерывами с 2005 года. В 2009 году он был отправлен в отставку по решению местной думы. А в 2014 году вернулся в политику и был избран на пост главы Чайковского муниципального района. В 2018 году депутаты думы избрали его исполняющим полномочия главы города Чайковского — главы администрации города Чайковского. В 2023 году Востриков принял решение отказаться от участия в выборах главы, администрацию возглавил человек из его окружения, Алексей Агафонов.
В декабре 2023 года прокуратура Пермского края начала проверку сделки по аренде и последующей покупке объекта муниципальной недвижимости в Чайковском. Речь идет о здании бывшего муниципального предприятия «Трансагентство». С просьбой в надзорный орган обратился парламентарий от Чайковского городского округа Дмитрий Новокрещенов, который хочет восстановить сроки подачи апелляционной жалобы и обязать возместить ущерб, причиненный муниципалитету. Кроме того, решается вопрос о возбуждении в отношении Вострикова уголовного дела, связанного с незаконной передачей в частную собственность пищеблока «Айболит» в Чайковской ЦГБ.